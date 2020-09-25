"Ви г*вно чи що?": кандидати в мери Києва посварились в прямому ефірі – відео
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Кандидати в мери Києва екснардеп Борислав Береза та колишній голова Держекоінспекції Єгор Фірсов посварились у прямому ефірі. Суперечка спалахнула через прізвище Борислава Розенблата.
Все це відбулось в ефірі телеканалу "Апостроф TV", коли Фірсов неправильно назвав прізвище Берези, сказавши Розенблат.
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Після цих слів кандидат в мери Києва емоційно спалахнув: "Ви г*вно чи що? Ви ведете себе, як г*вно...".
Пізніше Береза спробував відповісти своєму опоненту, назвавши його прізвищем іншого ексдепутата – Єгора Соболєва.
Перепалка в прямому ефірі між Фірсовим та Березою: дивіться відео
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