Кандидати в мери Києва екснардеп Борислав Береза та колишній голова Держекоінспекції Єгор Фірсов посварились у прямому ефірі. Суперечка спалахнула через прізвище Борислава Розенблата.

Все це відбулось в ефірі телеканалу "Апостроф TV", коли Фірсов неправильно назвав прізвище Берези, сказавши Розенблат.

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Після цих слів кандидат в мери Києва емоційно спалахнув: "Ви г*вно чи що? Ви ведете себе, як г*вно...".

Довідка. Борис Розенблат – народний депутат-мажоритарник 8 скликання від "Блоку Петра Порошенка", якого підозрювали в корупції в так званій бурштиновій справі.

Пізніше Береза спробував відповісти своєму опоненту, назвавши його прізвищем іншого ексдепутата – Єгора Соболєва.

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