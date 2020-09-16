Нардепи від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, Олександр Дубінський і Олександр Качура заявили про готовність поборотися за посаду мера Києва. Щоправда, спершу вони візьмуть участь у праймеріз партії щодо визначення кандидатури.

Усі вищезазначені "слуги народу" оприлюднили у мережі ролики з відповідними заявами. Про це повідомляє 24 канал.

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Олександр Ткаченко

Він у фейсбуці привітав жителів столиці з Днем Києва. На завершення вітального ролика Ткаченко заявив, що вирішив брати участь у праймеріз "Слуги народу" на вибори мера міста.

Думаю, настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити гідно, красиво та приємно. Повернемо собі гордість за Київ,

– наголосив парламентар.

Ролик Ткаченка щодо участі у перегонах за посаду мера Києва

Олександр Дубінський

Він киян не вітав, а одразу видав свою передвиборчу агітацію. На кадрах, які Дубінський опублікував на своєму ютьюб-каналі, нардеп заявляє, що йому не подобається, як сьогодні розвивається Київ. І столицею керують не ті люди – зокрема, спершу був "мер-алкоголік", потім "мер-наркоман", після нього посаду посів "випадковий мер-міль", і тепер, як вінець усього, столичним міським головою є "мер-ідіот". За словами, Дубінського з цим усім треба завершувати.

Свою промову він виголосив на Шулявському мості. Парламентар каже, що це місце вибрав не випадково.

Незручна конструкція, з якої не з’їхати, на яку заїхати нормально не можна, коштувала нам, киянам, 1,7 мільярда гривень або 67 мільйонів доларів. У Китаї за такі гроші будуть 5 мостів і стільки ж чиновників відправляють на розстріл. Нам також уже час,

– підкреслює Дубінський.

Далі він порівнює Київ із іншими великими містами світу та каже, що сьогодні українська столиця є більше схожою на маленький Шанхай. "Слуга народу" вважає, що головна проблема Києва – це нинішні Київська міська влада, Київська міська державна адміністрація та київський мер. Оскільки вони начебто деребанять місто та перетворюють його з міста каштанів на місто туй.

Тому вирішив узяти участь у праймеріз, які оголосив президент Володимир Зеленський для того, щоб відібрати найкращого кандидата від партії "Слуга народу" для участі у виборах мера столиці України. Давайте разом зробимо це місто знову не туйовим, а каштановим, наведемо тут лад,

– підсумував Дубінський.

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Вибори мера Києва: передвиборча агітація Дубінського – відео

Олександр Качура

Качура, на відміну від двох передніх "слуг", не став заявляти про свої мерські амбіції. У ролику, який нардеп опублікував у соцмережах, він віршем говорить про красу та переваги Києва. І на завершення вітає киян зі святом.

Вітання Качури з Днем Києва: відео

У коментарі Pavlovsky News, Качура пояснив, що не аносував свій похід у мери, оскільки вважає, що в свято треба вітати людей, а не нав'язувати якісь свої політичні та агітаційні питання.

Це повинно бути від душі. У своїх колег я не побачив привітання. Я побачив початок агітаційної кампанії за себе як кандидата,

– заявив він.

Також парламентар повідомив, що зняв вітальний ролик разом із другом на його 3D-камеру, не вдаючись до послуг режисерів.

1 червня Качура в телеграмі офіційно підтвердив, що братиме участь у внутрішньопартійних праймеріз і висуватиме свою кандидатуру на посаду мера Києва від "Слуги народу".

"Ми повинні підтримати найсильнішого кандидата, щоб нарешті перемогти корумповану команду Кличка та навести лад в столиці України!" – наголосив політик.

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До слова, раніше, що боротимуться за посаду мера Києва, заявив нинішній столичний міський голова Віталій Кличко.

Крім того, за мерське крісло можуть посперечатися (щоправда, ще офіційно про свою участь у перегонах не оголошували):