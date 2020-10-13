Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу Одеської міської територіальної виборчої комісії. Причина – у її діяльності начебто знайшли порушення. На зібрання нового складу виділили менше, ніж добу.

В Одесі розпустили міську виборчу комісію

Одеська міська ТВК поновила 11 жовтня реєстрацію Дмитра Голубова кандидатом на посаду міського голови Одеси. Про це інформує пресслужба ЦВК.

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Раніше рішенням Одеського окружного адмінсуду його зняли з реєстрації. А після цього постановою П'ятого апеляційного адмінсуду це рішення визнали законним.

Тому, зазначають у ЦВК, територіальна комісія перевищила свої повноваження повторно, усупереч уже встановленим судом обставинам та фактам.

Яким є наступний крок

ЦВК постановила, що міські організації партій мають до 17:00 14 жовтня подати кандидатури до нового складу територіальної виборчої комісії.

Крім того, комісія після формування її нового складу зобов’язана дослухатися до висновку суду. ЦВК також звернулася до поліції з проханням перевірити всі обставини ситуації.

Реакція на рішення ЦВК

Його схвально оцінив керівник Одеської організації Комітету виборців України Анатолій Бойко. Він заявив, що Центральна виборча комісія мала підстави розпустити Одеську міську ТВК "після всіх її юридично-акробатичних трюків".

Бойко також додав, що наразі немає підстав говорити про те, що вибори в Одесі під загрозою.

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Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу