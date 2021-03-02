В Україні завершилася реєстрація кандидатів на довибори у Раду

Центральна виборча комісія 2 березня завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати України. Проміжні вибори відбудуться 28 березня.

ЦВК 2 березня 2021 року зареєструвала ще 4 кандидатів на вибори до парламенту.

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Кого зареєстрували в останній день

Івана Івановича Макара від політичної партії "Важливий кожен",

Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка як самовисуванців.

Загалом зареєстрували 34 кандидатів – 20 людей, яких висунули політичні партії, та 14 самовисуванців.

Ситуація на виборчій дільниці № 50 на Донеччині

Там зареєстрували 19 кандидатів: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка, Андрія Бондаренка, Юлію Гакову, Надію Масло, Ларису Ревву, Андрія Масенця, Антона Ровенського, Андрія Аксьонова, Юлію Кузьменко, Миколу Головка.

Ситуація на виборчій дільниці № 87 в Івано-Франківській області

ЦВК зареєструвала кандидатами у нардепи 15 людей: Михайла Ноняка, Олександра Леонідовича Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея, Йосипа Резеша, Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Івана Макара, Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

Ще 30 заявок комісія не зареєструвала через невнесення застави або невідповідність документів.