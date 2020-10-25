Фактично з усіх міст України надходить інформація про довжелезні черги перед виборчими дільницями. Люди чекають щонайменше по пів години, аби віддати свій голос на місцевих виборах.

Водночас вони скаржаться на погану організацію виборів. Як виглядають підступи до виборчих дільниць та довжелезні черги перед ними – у підбірці 24 каналу.

Київ

Актуально Як відбуваються місцеві вибори в Україні станом на 18:00

Попри досить низьку явку, українці утворюють черги на дільниці. Причиною цьому послуговує перш за все ситуація з коронавірусом та спроба організувати вибори так, щоб люди не інфікувалися.

Для цього на дільниці пропускають по кілька людей, інші, дотримуючись соціальної дистанції, очікують у чергах.



Черга до виборчої дільниці у Києві / Фото "Радіо Свобода"

Втім, не всюди люди дисципліновані та дотримуються дистанції у 1,5 метри. Приміром у Коцюбинському, що на Київщині черга біля дільниці №319 особливо велика.

Видно, що люди стоять у кількаметровій черзі поряд один з одним.



Черга у Коцюбинському / Фото "Чесно"

Черга у Коцюбинському: відео

Коцюбинське. Київська область.



Черга біля 319 дільниці. pic.twitter.com/h1D92Lhzu1 — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Львів

У Львові черги на дільницях – від самісінького ранку. Подекуди люди, оцінивши ситуацію, вирішують не голосувати та йдуть із дільниці.



Черга на львівській дільниці / Фото "Твоє місто"



Черга на одну з дільниць у Сихівському районі / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал



Черга на дільниці у Львові / Фото Ірини Юрковської, 24 канал



Львів'яни скаржаться на довжелезні черги перед дільницями / Фото Олеся Друкача, 24 канал

Тернопіль

У Тернополі від ранку на кількох дільницях утворилися черги, упродовж дня кількість дільниць, біля яких спостерігалося скупчення людей, лише зросло.



Черга на дільницю у Тернополі / Фото "Суспільне"

Рівне

У Рівному громадяни у чергах намагаються дотримуватися дистанції та поводяться дисципліновано.



У Рівному дистанції у черзі дотримуються / Фото ОПОРА

Чернігів

В відділі адміністрування державного реєстру виборців Чернігова черги біля дільниць називають штатною ситуацією. Там кажуть, що вони утворюються через те, що люди отримують по чотири бюлетені, а тому довше затримуються в кабінках для голосування.



Ось так чекали під дільницею у Чернігові / Фото m.gorod.cn.ua

До того ж для запобігання великому скупченню людей на дільницях, людей просять чекати своєї черги на вулиці.

Запоріжжя

У Запоріжжі черги – теж від самісінького ранку.



Виборці скаржилися на відсутність світла у кабінках для голосування та не розуміли, як правильно ставити відмітки у бюлетені. Ймовірно, це теж гальмує процес.



Ситуація у Запоріжжі / Фото 1news.zp.ua

За 5 хвилин роботи однієї з дільниць двоє людей заявили, що неправильно заповнили бюлетені та вимагали інші.

Одеса

В Одесі теж спостерігаються кількаметрові черги до дільниць. Люди не надто дотримуються необхідної дистанції.



Ситуація в Одесі / Фото "Думська



Кількаметрові черги в Одесі / Фото "Думська"

Херсон

У Херсоні люди спокійно стоять у чергах, однак дистанції не дотримуються. Окрім того, дехто одягає маску безпосередньо на дільниці, а не заздалегідь – у черзі.



У Херсоні не надто дбали про дистанцію / Фото "Суспільне"

Зверніть увагу! Попри колосальні черги, явка на місцевих виборах в Україні доволі низька. Станом на 16:00 проголосували лише 27% українців.



Черги на виборах створені штучно, вони не є ознакою шаленого напливу виборців, котрі хочуть проголосувати. Це радше – недоліки в організації виборів в умовах пандемії COVID-19.



Як безпечно проголосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу