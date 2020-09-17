В Україні стартує підготовка до виборів в територіальних громадах
В Україні 9 листопада розпочинається підготовка до виборів в об'єднаних територіальних громадах. Центральна виборча комісія призначила їх на 29 грудня. Очікується, що у виборах візьме участь понад 50 тисяч людей.
Пресслужба ЦВК у фейсбуці повідомила, що з 9 листопада в Україні розпочинається виборчий процес у 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).
Вибори заплановані у 3 сільських, 1 селищній та 2 міських ОТГ у 4 областях України – Дніпропетровській, Львівській, Сумській та Чернівецькій,
– уточнили у ЦВК.
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У них оберуть депутатів та голів відповідних сільських, селищної та міських рад ОТГ.
У Центральній виборчій комісії інформують, що за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь приблизно 55,5 тисяч виборців.
До слова, напередодні ЦВК повідомила про загрозу зриву виборів, запланованих на 22 та 29 грудня.
Що відомо про можливий зрив виборів в ОТГ? Центральна виборча комісія повідомила, що в деяких ОТГ організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву через те, що деякі члени районних виборчих комісій ухиляються від виконання своїх обовʼязків. У певних районах свої повноваження виконують лише 60% членів від сформованої кількості комісій. Окрім того, в окремих комісіях відмовлються виконувати свої обов’язки їхні керівники.
Що відомо про ОТГ в Україні?
- Об'єднана територіальна громада – добровільне об'єднання мешканців декількох сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр.
- Створення ОТГ в Україні стало можливим завдяки реформі децентралізації.
- Протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, перші місцеві вибори провели в 896 об'єднаних територіальних громадах.
- Після проведення виборів 22 грудня та 29 грудня 2019 року загальна кількість ОТГ, в яких пройшли перші місцеві вибори, становитиме 988.