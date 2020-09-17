В Україні 9 листопада розпочинається підготовка до виборів в об'єднаних територіальних громадах. Центральна виборча комісія призначила їх на 29 грудня. Очікується, що у виборах візьме участь понад 50 тисяч людей.

Пресслужба ЦВК у фейсбуці повідомила, що з 9 листопада в Україні розпочинається виборчий процес у 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

Вибори заплановані у 3 сільських, 1 селищній та 2 міських ОТГ у 4 областях України – Дніпропетровській, Львівській, Сумській та Чернівецькій,

– уточнили у ЦВК.

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У них оберуть депутатів та голів відповідних сільських, селищної та міських рад ОТГ.

У Центральній виборчій комісії інформують, що за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь приблизно 55,5 тисяч виборців.



Раніше розпочався виборчий процес перших місцевих виборів у 86 об'єднаних територіальних громадах. ЦВК призначила вибори у них на 22 грудня.

До слова, напередодні ЦВК повідомила про загрозу зриву виборів, запланованих на 22 та 29 грудня.

Що відомо про можливий зрив виборів в ОТГ? Центральна виборча комісія повідомила, що в деяких ОТГ організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву через те, що деякі члени районних виборчих комісій ухиляються від виконання своїх обовʼязків. У певних районах свої повноваження виконують лише 60% членів від сформованої кількості комісій. Окрім того, в окремих комісіях відмовлються виконувати свої обов’язки їхні керівники.

Що відомо про ОТГ в Україні?