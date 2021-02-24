Адвокат "беркутівців" і Шарія йде на довибори у Раду: що про нього відомо

Джерело:ЦВК
Центральна виборча комісія зареєструвала Валентина Рибіна кандидатом у нардепи. Адвокат, який захищав Анатолія Шарія та "беркутівця" Рафаеля Лусваргі, піде на довибори до Верховної Ради.
Рубін балотуватиметься у виборчому окрузі №50. Довибори заплановані на 28 березня 2021 року.
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Загалом ЦВК зареєструвала в цьому окрузі на Донеччині 10 кандидатів у нардепи. Серед них опинився й генеральний продюсер заблокованого санкціями телеканалу "112 Україна" Артем Марчевський.
Як не дивно, Валентина Рибіна висунула "Партія Шарія". Раніше адвокат заявив, що хоче перемогти та "представляти інтереси народу України у вищому законодавчому органі".
За інформацією видання OBOZREVATEL, у 2018 році стало відомо, що батько адвоката Валентина Рибіна є посібником російських окупантів в Криму. Його призначили членом "координаційної ради з малого і середнього підприємництва адміністрації" окупованої Ялти.Цікаво! Довибори до Верховної Ради в окрузі № 50 відбудуться 28 березня 2021 року. Причина – Руслан Требушкін склав депутатський мандат після того, як його обрали мером Покровська.