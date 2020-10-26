Вже стали відомі результати екзитполів місцевих виборів, які відбулись 25 жовтня. У деяких областях на першій сходинці у рейтингу – одіозні кандидати, які вже давно встигли відзначитись не на користь своєї репутації.

Про скандальних кандидатів місцевих виборах, яких вже ледь не вітають із перемогою – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми Родич Медведчука, вбивця та меценат: що відомо про Лозінського

Лозінський – сидів за вбивство, а тепер переміг на виборах

За попередніми підрахунками, перегони на посаду керівника Підвисоцької громади на Кіровоградщині виграв одіозний Віктор Лозінський. Він балотувався в тому самому районі, де 2009 року вбив селянина.

Під час полювання, тодішній нардеп Лозінський разом з кількома приятелями підстрелив місцевого жителя Валерія Олійника. Справа набула розголосу і 2011 року Лозінського засудили до 15-ти років в'язниці.

Потім суди зменшили строк, а 2014 року взагалі відпустили його з тюрми – нібито за станом здоров'я.

Прокуратура оскаржила це рішення, проте за "законом Савченко" 2016 року Лозінський таки остаточно вийшов на волю. Свою причетність до вбивства людини він увесь цей час заперечував.

У 2019 році із нього зняли судимість



Лозінський перемагає на місцевих виборах / BBC Україна

Скандальні факти про Труханова

Ще один "герой" цьогорічних перегонів – чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він впевнено лідирує і проходить до другого туру. Це той самий Труханов, якого журналісти називали членом мафії і власником російського паспорта.

► Антикорупційне бюро підозрює Труханова у незаконному збагаченні та розкраданні 92 мільйонів гривень.

► В Одесі за мерства Труханова не припинялися напади на громадських активістів та журналістів. За останніх 3 роки таких атак було 14. Їхні жертви стверджують: все це відбувалося не без благословення скандального мера. І попри все це одесити знову голосують за цього персонажа.

Ексрегіонал Попов у Києві

Не менш дивними виявились і вподобання деяких киян, які проголосували за мера – ексголову КМДА і колишнього члена партії регіонів Олександра Попова. Саме він має шанс пройти разом з чинним мером Кличком до другого туру виборів.

Саме Попов досі є одним із підозрюваних в розслідуванні побиття студентів на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада 2013 року. Саме та ніч стала точкою неповернення у протистоянні з Януковичем. І ось тепер, призначений тоді регіоналами очільник столиці, Попов знову отримав шанс повернутися в крісло.

Одіозна Неля Штепа

Ще одним живим доказом того, що лава підсудних – не привід відмовлятись від великої політики – стала одіозна ексочільниця Слов'янська Неля Штепа. Вона теж проходить у другий тур від партії "Миру і розвитку".



Неля Штепа / Фото Worldpronews

Штепа очолювала мерію Слов'янська у 2014 році, коли місто захопили бойовики на чолі з Гіркіним. І ледь не з квітами вітала терористів. Після звільнення Слов'янська Штепу затримали за замах на територіальну цілісність України. У СІЗО вона провела 3 роки, а потім – під домашнім арештом.

Важливо Штепа не пройшла у другий тур виборів: хто може стати мером у Слов'янську – дані екзитполу

Заочні вітання Кернесу

Ну і вишенька на проросійському торті – Геннадій Кернес. Він мав би святкувати перемогу в Харкові. Але його чомусь навіть в країні немає. Напівживий чи напівмертвий чинний мер Харкова має всі шанси продовжити каденцію ще на 5 років.

За результатами екзитполів за любителя колорадських стрічок та російських стягів – на виборах голос віддали 58% харків'ян. Втім, самі вони не розуміють в якому стані володар їхніх голосів.



Геннадій Кернес / Фото Кернеса у фейсбуці

Все що відомо про їх кандидата – той лікується в Берлінській клініці Шаріте від коронавірусу. Через брак інформації в інтернеті повно мемів, фотожаб і чуток: одні кажуть, що у посадовця інсульт, інші – що чинний мер в комі. Мерія все заперечує, але не показує жодного фотодоказу. Мовляв, у клініці заборонені гаджети.