Кандидатка в мери Києва Ірина Верещук задля передвиборчої кампанії вирішила "політати" над столицею. Відео зі зйомок стало вірусним, у мережі ширяться десятки кумедних мемів, у яких фігурує безліч персонажів – від Мері Поппінс до Наді Савченко.

Верещук "політала" над Києвом

Кандидатка від "Слуги народу" на посаду міського голови Києва Ірина Верещук готувала відеоролик для киян, і заради цього "злетіла" у повітря над пішохідно-велосипедним мостом (так званим "мостом Кличка", до слова) у столиці. Відео зі зйомки ролику поширила спільнота "Рукавичка Кличка" у фейсбуці.

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Кадри засвідчили таке: Ірина Верещук у жовтому плащі та з зеленою парасолею "злетіла" у небо (на спеціальних, звісно, тросах, а знизу політикиню ще й підтримувала дівчина). Свідки ж події радісно спостерігали за дійством та фільмували його смартфонами.

А потім, після публікації відео, у соцмережах пройшла хвиля кепкувань із відеоролика.

Меми про "політ" Верещук над столицею України

Я Верещук пєрєвєрну, і снова трєтьє сінтібря... pic.twitter.com/SuREl2syxV — Руслан Горовий (@u_kraine) September 3, 2020

Як коментує ситуацію сама Ірина Верещук

Верещук розповіла "Радіо Свобода", що її "політ" дійсно є частиною майбутнього передвиборчого ролика.

Це дійсно я. Мені було цікаво, це новий досвід. Ідея штабу, мого колективу. Я погодилася, бо розумію і суть, і зміст,

– сказала політикиня.

Ролик вона не вважає ані епатажним, ані непристойним. З його допомогою кандидатка в мери планує достукатися до молоді.