Володимир Зеленський заявив, що на виборах міського голови Києва підтримає кандидата під партії "Слуга народу". Кого саме, визначать праймеріз, які обов’язково відбудуться.

Праймеріз серед кандидатів у мери Києва будуть, повідомив на пресконференції президент Володимир Зеленський, пише 24 канал.

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За словами президента, у них братимуть участь не тільки депутати партії, але й незалежні люди, які готові боротися на відкритих праймеріз.

На виборах мера я буду підтримувати кандидата від партії "Слуга народу",

– зазначив Зеленський.

Та додав, кого саме, наразі невідомо. Найкращого кандидата визначать за результатами праймеріз.

Що відомо про прохання "Слуги народу" щодо праймеріз

Напередодні народні депутати від фракції "Слуга народу" написали Зеленському звернення.

У цьому просили ініціювати проведення праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва.

Що таке праймеріз? Тип голосування, в якому обирають одного кандидата від партії. Згодом між представниками партій проходить звичайне голосування. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, адже їхній електорат зазвичай близький.

Що відомо про вибори мера Києва

Місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад.

Українці обиратимуть мерів і сільських голів, депутатів місцевих, районних та обласних рад, голів районних і обласних рад. Відповідно до дослідження групи "Рейтинг", серед кандидатів на посаду міського голови Києва жителі столиці найбільше підтримують Віталія Кличка. За нього готові проголосувати майже 40% киян.

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