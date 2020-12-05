У Кривому Розі 6 грудня голосуватимуть за нового міського голову. Правоохоронці зафіксували 282 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про адмінпорушення склали 21 протокол

За цими фактами поліція розпочала 8 кримінальних проваджень. Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області.

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З початку виборчого процесу у місті склали 21 протокол про вчинення адміністративних порушень.

Зверніть увагу! Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до жителів свого рідного Кривого Рогу з проханням прийти на вибори 6 грудня. Глава держави наголосив: не має права ні за кого агітувати, але вважає криворіжців "розумними людьми, які самі все знають".

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