Виборчі порушення у Кривому Розі: скільки справ відкрили
У Кривому Розі 6 грудня голосуватимуть за нового міського голову. Правоохоронці зафіксували 282 повідомлення про порушення виборчого законодавства.
Про адмінпорушення склали 21 протокол
За цими фактами поліція розпочала 8 кримінальних проваджень. Про це інформує пресслужба поліції Дніпропетровської області.
До теми Вілкул знявся з другого туру виборів у Кривому Розі: причина
З початку виборчого процесу у місті склали 21 протокол про вчинення адміністративних порушень.
Що відомо про вибори мера у Кривому Розі
- У Кривому Розі 6 грудня відбудеться 2-ий тур виборів міського голови.
- Згідно з результатами 1-го туру, боротись за крісло мера мали чинний очільник міста Юрій Вілкул та висуванець від "Слуги народу" Дмитро Шевчик.
- 2-ий тур мав відбутись 22 листопада.
- Проте через стан здоров'я з виборчих перегонів знявся Вілкул – на користь кандидата від ОПЗЖ Костянтина Павлова.
- Через це дату голосування і перенесли.
- 5 грудня у Кривому Розі – день тиші.
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