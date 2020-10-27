За результатами екзитполів, у 9 великих містах України, ймовірно, відбудеться другий тур голосування. Перший тур місцевих виборів минув 25 жовтня.

Другий тур голосування на виборах може відбутися у 9 містах та обласних центрах, де проживає понад 75 тисяч людей. До нього увійдуть найрейтинговіші кандидати. Про це повідомляє 24 канал.

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За яких умов проведуть другий тур місцевих виборів

Другий тур місцевих виборів проведуть у містах з населенням понад 75 тисяч, якщо жоден кандидат не набере понад 50% виборчих голосів.

Де може відбутися другий тур виборів:

Київ;

Одеса;

Миколаїв;

Львів;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Ужгород;

Чернівці;

Черкаси.

У цих містах жоден з кандидатів на посаду мера міста не набрав понад 50% голосів виборців.

Хто змагатиметься за посаду мера в другому турі у містах України

Київ

За результатами екзитполів, у Києві до другого туру проходить чинний мер Віталій Кличко, який набрав 47,8% голосів виборців. Крім того, за крісло мера з ним може позамагатися один із ще 4 кандидатів.

Києві до другого туру проходить чинний мер Віталій Кличко, який набрав 47,8% голосів виборців. Крім того, за крісло мера з ним може позамагатися один із ще 4 кандидатів. Кандидат від ОПЗЖ Олександра Попова, який набрав 8,6% голосів виборців за даними екзитполів.

Представник партії "Голос" Сергій Притула, за якого проголосували 8,3% киян.

Кандидатка від "Слуги народу" Ірина Верещук – 8%.

Кандидат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко, якого підтримали 6,3% виборців.

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Львів

Найбільшу підтримку виборців, за результатами екзитполів, отримав чинний мер Андрій Садовий – 38% голосів.

На 10% менше є у кандидата від "Європейської Солідарності" Олега Синютки – за нього проголосували 28% людей.

Одеса

34,3% виборців проголосували за Геннадія Труханова.

17,9% людей у кріслі мера хочуть бачити кандидата він ОПЗЖ Миколу Скорика.

Крім того, у другому турі виборів може взяти участь представник партії "Слуга народу" Олег Філімонов (13,7% голосів виборців).

Також за посаду мера, ймовірно, змагатиметься Петро Обухов від "ЄС" (12,5%).

Миколаїв

До другого туру виборів, за результатами екзитполів, ймовірно, увійде кандидат від партії "Пропозиція" Олександр Сєнкевич (40,7% голосів).

Владислав Чойка від ОПЗЖ – 26,7%.

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Дніпро

За даними екзитполів чинний мер Борис Філатов набрав 44,4% виборців і виходить до другого туру.

Загід Краснов – 14,4%.

У другому турі, відтак, можуть позмагатися Філатов і Краснов.

Кривий Ріг

За даними екзитполу студії Савіка Шустера, за Юрія Вілкула проголосували 42,8% виборців. Водночас, за інформацією екзитполу "Фонду інноваційний проєктів", Вілкула підтримали 51,8% виборців.

Дмитро Шевчик – 31,01% голосів.

Тож обоє можуть вийти до другого туру виборів.

Ужгород

В Ужгороді різниця між двома кандидатами мінімальна:

Самовисуванець Богдан Андрієв – 23,8% виборчих голосів.

22,7% людей, які взяли участь у голосуванні, підтримали кандидат від "Слуги народу" Віктора Щадея.

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Чернівці

Кандидат від партії "Єдина альтернатива" Роман Клічук, за результатами екзитполів, отримав 29,1% голосів.

Віталій Міхайлішин – 21,4% виборців.

Кандидат від "Пропозиції" Олексій Каспрук – 17,9%.

Черкаси

Згідно з даними екзитполу, чинний мер Анатолій Бондаренко набрав 32,6% голосів.

Кандидат від "Голосу" Віктор Євпак – 19,8%.

Віталій Ільченко від "Слуги народу" – 17,8%.

Коли відбудеться другий тур виборів

Згідно з законом, другий тур голосування має відбутися до 27 листопада включно. Однак у ЦВК припустили, що голосування може відбутися пізніше – у грудні. Так буде в тому разі, якщо в окремих громадах у судах оскаржуватимуть результати виборів. Тоді другий тур доведеться відкласти ще на тиждень.