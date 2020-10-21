Якісні медичні послуги, робочі місця, соціальна захищеність, комунальні послуги належного рівня – і все без корупції – це основні очікування жителів Дніпропетровщини від місцевої влади.

Реалізувати потреби громадян цілком під силу органам місцевого самоврядування. Завдяки реформі децентралізації місцеві ради та очільники міст, селищ та сіл отримали як широкі повноваження у цих сферах, так і фінансові можливості для виконання покладених на них завдань.

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Перехідний період децентралізації завершується, і вже 25 жовтня, з обранням нових рад, настане нова епоха відповідальності місцевої влади перед жителями своїх громад. В останню неділю жовтня відбудуться місцеві вибори, де будуть обрані депутати місцевих рад та голови громад різних рівнів. У Дніпропетровській області буде сформована найбільша кількість рад, у порівнянні з іншими областями – 101.

Громадяни оберуть 1 обласну раду, 7 районних, 86 (41 сільську, 25 селищних та 20 міських) рад і голів територіальних громад, а також 7 районних рад у місті Кривий Ріг.

Кількість депутатів в кожній з цих рад прямо пропорційно співвідноситься з кількістю жителів, які зареєстровані у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. Що більше зареєстрованих виборців, то більше депутатів буде представляти їхні інтереси в раді.

Обласні та районні ради Дніпропетровщини

В Дніпропетровській обласній раді 120 депутатів будуть представляти інтереси 2 мільйонів 448 тисяч виборців, які зареєстровані на території області. Виборче право має 77% населення області, і саме вони вирішать, хто увійде до складу нових місцевих рад.

Районних рад українські виборці цього року будуть обирати менше, оскільки нещодавно в рамках адміністративно-територіальної реформи відбулось укрупнення районів. В Дніпропетровській області після місцевих виборів буде вже не 22 райони, а 7. Відповідно будуть сформовані Дніпровська, Кам’янська, Криворізька, Нікопольська, Новомосковська, Павлоградська і Синельниківська районні ради. Серед них найбільшими за кількістю депутатів будуть Дніпровська та Криворізька райради з 64 народними обранцями в кожній.



Місцеві вибори 2020 на Дніпропетровщині / Інфографіка Центру спільних дій

Обласні та районні ради мають схожу сферу відповідальності. Єдина відмінність – рівень реалізації повноважень. Базовою компетенцією облрад і райрад є затвердження обласного та районного бюджетів, проєкти яких вони отримують від представників президента на місцях – очільників обласних та районних державних адміністрацій. З цих бюджетів фінансують спільні в межах регіону соціально-економічні, культурні чи інші програми, розподіляючи їх між територіальними громадами, а також комунальні заклади у віданні області чи району. Гроші в цих бюджетах з’являються завдяки переданих з державного бюджету субвенцій та дотацій, а також податків, які генеруються на обласному рівні.

Минулого року Дніпропетровська область витратила 58,1 мільярда гривень. Це сумарні видатки бюджетів усіх місцевих рад області, які суттєво зросли завдяки фінансовій децентралізації. З 2015 року поступово розширювались повноваження органів місцевого самоврядування, на виконання яких місцева влада отримала можливість збільшити бюджетні надходження і підвищити ефективність адміністрування податків і зборів. До прикладу, видаткова частина бюджету Дніпропетровської області у 2015 році становила 10,9 мільярд гривень, а у 2019-му – 17,7 мільярда.

Іншим вагомим аспектом повноважень обласних та районних рад є управління об’єктами спільної власності. Призначення і звільнення керівників лікарень, шкіл, музеїв, театрів, санаторіїв, комунальних підприємств, які знаходяться у власності області чи району, – це все відповідальність обласних та районних рад. Тож, хто керуватиме і яке фінансування отримає КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" Дніпропетровської обласної ради залежить від обласної ради. А яким чином буде функціонувати П’ятихатський районний народний історико-краєзнавчий музей, визначить після виборів Кам’янська районна рада.

До об’єктів спільної власності також належать і деякі підприємства, які надають житлово-комунальні послуги. Тарифи на послуги таких комунальних підприємств затверджують обласні й районні ради, якими володіє відповідно область чи район.

Варто зауважити, що ради ухвалюють рішення, а реалізовують їхні рішення виконавчі органи. Оскільки окремих виконкомів у рад цих рівнів немає, виконавчі функції делеговані обласним та районним державним адміністраціям. Ради здійснюють контроль за належним виконанням ухвалених рішень – голови ОДА та РДА регулярно звітують перед обласною та районними радами. Якщо ради незадоволені якістю роботи виконавчих органів, вони можуть ухвалити рішення про відставку голови адміністрації, якщо за це проголосує дві третини депутатського складу. Така можливість передбачена задля балансування впливу центральної влади на місцевому рівні.

Територіальні громади

У 2015 році розпочався перехід до нового адміністративно-територіального поділу держави, згідно з яким базовою адміністративною одиницею стала об’єднана територіальна громада (ОТГ). У Дніпропетровській області за цей період створено 71 ОТГ. Місцеві вибори у жовтні фіналізують децентралізаційний процес і у результаті в області буде 86 громад, серед яких 20 міських, 25 селищних та 41 сільська. В усіх цих громадах виборці оберуть ради та голів громад.

Місто Дніпро стане центром найбільшої громади області – Дніпровської міської ОТГ, у раді якої буде 64 депутати. Така кількість депутатського корпусу обумовлена тим, що на цій території проживає понад 739 тисяч виборців. Кривий Ріг стане центром другої за кількістю виборців громадою в області. Там більше 487 тисяч осіб, які мають виборче право, оберуть 42 депутати міської ради. В Кривому Розі також відбудуться вибори до 7 районних рад, яким міська рада делегувала частину своїх повноважень щодо соціального та цивільного захисту, молодіжної та культурної політики, дорожньої інфраструктури тощо, для їх реалізації на рівні міського району.

У найменшій об’єднаній територіальній громаді Дніпропетровщини – Ляшківській сільській раді буде лише 22 депутати, обраних 1559 виборцями.

Що ради робитимуть?



Екологія – тема №1 для Кривого Рогу / Фото: Facebook Демидчук

Місцева влада має найбільший вплив на забезпечення належної якості життя жителів своїх регіонів. Органи місцевого самоврядування відповідають за формування місцевої політики у сфері освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, соціального забезпечення, дорожньо-транспортної інфраструктури, екології тощо. Відповідно, місцеві ради повинні мати спроможність, з одного боку, якісно втілювати державні рішення на регіональному чи локальному рівні, а з іншого – дослухатись до потреб жителів своїх громад.

На Дніпропетровщині в топі проблем, на які необхідно буде звернути увагу новообраній владі, знаходиться медична сфера. З огляду на пандемію та зміни у підходах до фінансування закладів охорони здоров’я, жителі Дніпропетровської області очікують, що місцева влада забезпечить їм якісне надання медичних послуг у лікарнях та амбулаторіях. Оскільки органи місцевого самоврядування відповідають за фінансування медичної інфраструктури у своєму віданні, а також призначають керівників лікувальних закладів, то задовольнити потреби жителів регіону цілком їм під силу.

Про вразливі верстви населення також зобов’язані піклуватись територіальні громади. Жителі Дніпропетровщини на сьогодні не задоволені рівнем соціального забезпечення, тому радам громад в наступній своїй каденції варто більше уваги приділити цим питанням. Виконавчі органи місцевих рад мають значні повноваження у наданні пільг і допомоги різним категоріям населення, вирішенні питань щодо опіки і піклування, підтримці безробітних, дітей-сиріт чи жертв домашнього насильства.

Місцева влада має зобов’язання і щодо безперебійного та якісного функціонування житлово-комунального господарства у місті, селищі чи селі. Виключно ради громад та їхні виконавчі органи відповідають за справність каналізаційних мереж, збір та вивезення сміття, встановлення правил благоустрою, торгівлі на ринках, встановлення та дотримання часу тиші в громадських місцях тощо. Органи місцевого самоврядування також встановлюють тарифи на комунальні послуги, які надаються комунальними підприємствами у власності громади. Наприклад, вартість вивезення сміття або ж утримання прибудинкових територій. Проте, на формування тарифів на електроенергію чи водопостачання ради громад впливу не мають, але можуть знижувати енергозатратність житлових та комунальних об’єктів, а відповідно і суми в платіжках, впроваджуючи програми енергоефективності на своїх територіях.

Іншим аспектом результативності роботи місцевої влади є економічний добробут населення в громаді. Від рішень очільників та рад громад залежить наскільки підопічна їм територія є цікавою для інвесторів, адміністративно зручною для бізнесменів, або ж привабливою для туристів. У результаті продуманої політики рад щодо розвитку підприємництва в регіоні, створюються нові робочі місця, зростає заробітна плата і навіть, покращується демографічна ситуація в громаді. Жителі Дніпропетровщини вважають, що новообраній локальній владі необхідно більше працювати у цьому напрямку, адже минулого року в Дніпропетровській області налічувалось понад 90 тисяч безробітних.

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Що буде після 25 жовтня?

Очікування жителів Дніпропетровщини щодо покращення у сфері освіти, охорони здоров’я, екології, дорожньо-транспортної інфраструктури можуть вже почати справджуватись після виборів. Однак, за єдиної умови, що громадяни прийдуть на свої виборчі дільниці 25 жовтня і відповідально поставляться до вибору партій, депутатів та голів громад.

Чи мають партії чіткий план роботи у сферах відповідальності місцевої влади, або ж вводять виборців в оману, обіцяючи знизити тарифи на опалення чи електроенергію, що їм не під силу? Чи політики враховують потреби громади, або ж думають виключно про свої владні інтереси? Варто поставити собі ці питання перед тим, як ставити позначки у бюлетенях. І обрати ту місцеву владу, яка буде дбати про добробут і розвиток громади.

Авторка: Марта Семеряк, аналітикиня Центру спільних дій, для видання Дніпроград