У рейтингах серед кандидатів у мери Дніпра з відривом лідирує чинний міський голова Борис Філатов. Крім цього, на виборах до міської ради дніпряни готові підтримати партію "Пропозиція", до якої входить Філатов.

Згідно з опитуванням, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" у серпні, більша половина дніпрян задоволена робою чинного мера. Однак третині дніпрян не подобається діяльність Філатова.

До теми Хто офіційно йде в мери Дніпра: перелік кандидатів

Рейтинг кандидатів у мери Дніпра

Борис Філатов – 48,5%;

Олександр Вілкул – 14,9%;

Загід Краснов – 13,4%;

Геннадій Гуфман – 7,6%;

Сергій Риженко – 7%;

рейтинг інших кандидатів становить менше 2%;

не визначились за кого голосувати – близько 8%.

Відповідно до опитування, якби відбувся другий тур виборів, перемогу б здобув Філатов. У парі з Вілкулом чинний мер отримав би 57% голосів, з Гуфманом – 61%, з Риженком – 60%. Другий тур може відбутись, якщо жоден з кандидатів не набере у першому голосуванні більше 50

% голосів.

Рейтинги партій до міськради Дніпра

За партію "Пропозиція", до якої входить Філатов, готові віддати голоси 27,9% тих, хто визначився і планує голосувати;

Партію "Слуга народу" підтримують 14,7% виборців;

"Опозиційна платформа – За життя – 14,3%;

"Громадська сила" – 9,6%;

"Блок Вілкула" – 7,9%;

"Європейська солідарність" – 5,1%;

"Партія Шарія" – 4,2%;

"Батьківщина" – 3,1%;

Рейтинг інших сил становить нижче 2%;

Не визначились приблизно 8 – 9%.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Як дніпряни ставляться до місцевих політиків

Найбільш позитивно жителі Дніпра ставляться до Філатова. Третина дніпрян також прихильні до Краснова. Водночас до Вілкула більшість містян ставляться негативно. До Гуфмана 28% дніпрян ставляться не надто позитивно, однак 41% людей взагалі не знають його. З біографіями інших кандидатів не знайомі більше 60% містян.

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