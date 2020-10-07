Вибори у Дніпрі: рейтинги кандидатів та партій
У рейтингах серед кандидатів у мери Дніпра з відривом лідирує чинний міський голова Борис Філатов. Крім цього, на виборах до міської ради дніпряни готові підтримати партію "Пропозиція", до якої входить Філатов.
Згідно з опитуванням, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" у серпні, більша половина дніпрян задоволена робою чинного мера. Однак третині дніпрян не подобається діяльність Філатова.
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Рейтинг кандидатів у мери Дніпра
- Борис Філатов – 48,5%;
- Олександр Вілкул – 14,9%;
- Загід Краснов – 13,4%;
- Геннадій Гуфман – 7,6%;
- Сергій Риженко – 7%;
- рейтинг інших кандидатів становить менше 2%;
- не визначились за кого голосувати – близько 8%.
Відповідно до опитування, якби відбувся другий тур виборів, перемогу б здобув Філатов. У парі з Вілкулом чинний мер отримав би 57% голосів, з Гуфманом – 61%, з Риженком – 60%. Другий тур може відбутись, якщо жоден з кандидатів не набере у першому голосуванні більше 50
% голосів.
Рейтинги партій до міськради Дніпра
- За партію "Пропозиція", до якої входить Філатов, готові віддати голоси 27,9% тих, хто визначився і планує голосувати;
- Партію "Слуга народу" підтримують 14,7% виборців;
- "Опозиційна платформа – За життя – 14,3%;
- "Громадська сила" – 9,6%;
- "Блок Вілкула" – 7,9%;
- "Європейська солідарність" – 5,1%;
- "Партія Шарія" – 4,2%;
- "Батьківщина" – 3,1%;
- Рейтинг інших сил становить нижче 2%;
- Не визначились приблизно 8 – 9%.
Як дніпряни ставляться до місцевих політиків
Найбільш позитивно жителі Дніпра ставляться до Філатова. Третина дніпрян також прихильні до Краснова. Водночас до Вілкула більшість містян ставляться негативно. До Гуфмана 28% дніпрян ставляться не надто позитивно, однак 41% людей взагалі не знають його. З біографіями інших кандидатів не знайомі більше 60% містян.
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