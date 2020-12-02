Президента України Володимира Зеленського звинуватили у використанні адмінресурсу на місцевих виборах. Зокрема, президент проводив агітацію за кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика під час поїздки в Дніпропетровську область.

Володимир Зеленський проводив передвиборчу агітацію під час поїздки в Кривий Ріг 26 листопада 2020 року, повідомляє Комітет виборців України.

До слова Зеленський відвідав рідний Кривий Ріг та зустрівся з батьками: фото

Факти агітації з боку президента:

Під час робочої поїздки в Кривий Ріг за участі Володимира Зеленського проводилося обговорення екологічної ситуації в Кривому Розі й перспектив розвитку міста. У ньому брав участь лише один з кандидатів у мери – "слуга народу" Дмитро Шевчик.

Бажаю удачі. Відверто бажаю вам перемоги. Зараз подивимося вашу презентацію. Ви одужуйте й, може, з вашою перемогою нам вдасться, щоб одужало місто,

– заявив глава держави.

Крім того, інформацію, яка містить відверто агітаційний зміст розмістили й на офіційному сайті Офісу Президента України. Знову ж таки згадується лише один з кандидатів у мери.

"Кандидат на посаду криворізького міського голови Дмитро Шевчик наголосив, що Кривий Ріг має стати містом, яке притягує до себе молодь", – мовиться в повідомленні ОПУ.

Ба більше, офіційний сайт Офісу Президента цитував не лише самого Дмитра Шевчика, а й керівника його передвиборчого штабу Олександра Вешнякова. Зокрема, головний сайт держави процитував передвиборчі обіцянки кандидата від "Слуги народу".



Факти агітації президента за Дмитра Шевчика / Скриншот з сайту ОПУ

Детальніше про вибори в Кривому Розі: