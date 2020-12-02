Зеленський у робочій поїздці агітував за Шевчика зі "Слуги народу", – КВУ
Президента України Володимира Зеленського звинуватили у використанні адмінресурсу на місцевих виборах. Зокрема, президент проводив агітацію за кандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика під час поїздки в Дніпропетровську область.
Володимир Зеленський проводив передвиборчу агітацію під час поїздки в Кривий Ріг 26 листопада 2020 року, повідомляє Комітет виборців України.
До слова Зеленський відвідав рідний Кривий Ріг та зустрівся з батьками: фото
Факти агітації з боку президента:
Під час робочої поїздки в Кривий Ріг за участі Володимира Зеленського проводилося обговорення екологічної ситуації в Кривому Розі й перспектив розвитку міста. У ньому брав участь лише один з кандидатів у мери – "слуга народу" Дмитро Шевчик.
Бажаю удачі. Відверто бажаю вам перемоги. Зараз подивимося вашу презентацію. Ви одужуйте й, може, з вашою перемогою нам вдасться, щоб одужало місто,
– заявив глава держави.
Крім того, інформацію, яка містить відверто агітаційний зміст розмістили й на офіційному сайті Офісу Президента України. Знову ж таки згадується лише один з кандидатів у мери.
"Кандидат на посаду криворізького міського голови Дмитро Шевчик наголосив, що Кривий Ріг має стати містом, яке притягує до себе молодь", – мовиться в повідомленні ОПУ.
Ба більше, офіційний сайт Офісу Президента цитував не лише самого Дмитра Шевчика, а й керівника його передвиборчого штабу Олександра Вешнякова. Зокрема, головний сайт держави процитував передвиборчі обіцянки кандидата від "Слуги народу".
Факти агітації президента за Дмитра Шевчика / Скриншот з сайту ОПУ
Детальніше про вибори в Кривому Розі:
- Наразі в цьому багатотисячному місті досі не обрали мера. Процес затягнувся через відмову від участі одного з кандидатів. Юрій Вілкул, який набрав 44,96% голосів, вирішив не брати участь у другому турі через стан власного здоров'я.
- Відтак Дмитро Шевчик, який отримав 25,94% голосів і здобув друге місце, зустрінеться з третім кандидатом Костянтином Павловим з ОПЗЖ. Останній набрав 9,15% голосів у першому турі.
- Голосування в другому турі відбудеться вже в неділю, 6 грудня. Тож передвиборча кампанія в Кривому Розі саме в розпалі.
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