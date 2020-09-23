5 вересня стартувала кампанія з місцевих виборів – 2020. Поки виборча комісія зареєструвала лише двох претендентів на посаду мера Дніпра – Бориса Філатова та Загіда Краснова. Проте кількість охочих стати дніпровським міським головою є значно більшою. Самі ж місцеві вибори пройдуть 25 жовтня.

Що відомо про зареєстрованих кандидатів у мери Дніпра

Борис Філатов

Він є чинним мером Дніпра. А на другий термін балотується з партією "Пропозиція". Цю політсилу він спільно з мерами ще 5 українських міст презентував у червні 2020 року. Крім того, раніше був депутатом Верховної ради VII скликання від партії УКРОП і заступником голови Дніпропетровської ОДА з гуманітарних питань (2014 рік), передає 24 канал.

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До приходу в політику Філатов займався адвокатською діяльністю. Зокрема, як юрисконсульт співпрацював з великими фінансово-промисловими групами. Також працював на телебаченні, вів авторську програму про розслідування діяльності чиновників, зняв кілька телефільмів про подорожі.



Одним із перших, хто зареєструвався на посаду мера Дніпра став Борис Філатов / Фото видання "Культурна столиця"

Загід Краснов

Він є чинним депутатом і секретарем міськради Дніпра. Також у місті його знають як лідера громадської організації "Громадська сила" (соціальна допомога, ремонт громадських зон відпочинку в місті тощо), громадського активіста та підприємця. Щодо останнього він займався нерухомістю, альтернативною енергетикою та мав стосунок до підприємств "Дніпропетровський стрілочний завод" і "Запорізький завод залізобетонних шпал".

Цікаво, що Краснов балотувався в народні депутати в 2014 році за мажоритарним округом Дніпропетровської області від "Громадської сили". А у 2010-му брав участь у місцевих виборах у Дніпрі як кандидат від партії "Наша Україна" – поcів 4 місце.



Ще один зареєстрований кандидат в мери Дніпра – Загід Краснов / Фото "34 каналу"

Хто ще планує стати мером Дніпра

Олександр Вілкул

Він є головним конкурентом Філатова на виборах. Зокрема, у 2015 році Вілкул поступився йому в другому турі з невеликим відривом, а у першому – переміг з 37,94% голосів. Крім того, був депутатом попереднього VIII скликання від "Опозиційного блоку" та висувався в президенти України в 2019-му, але посів 8 місце. Балотувався й у ВР IX скликання з "Оппоблоком", але партія не подолала прохідний бар'єр. У цьогорічних місцевих виборах бере участь від "Блоку "Українська перспектива".

До приходу в політику Вілкул очолював підприємства гірничо-металургійної галузі (Північний ГЗК, ЦГЗК). У 2010 – 2012 роках обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА. Потім протягом двох років працював у Кабміні Азарова – віце-прем'єр-міністром України. Також був народним депутатом V – VI скликань від "Партії Регіонів".



Одним із головних претендентів на посаду мера Дніпра є Олександр Вілкул / Фото TV5

Сергій Риженко

Він є кандидатом від пропрезидентської "Слуги народу". А висунення Риженка стало відомим на з'їзді політсили. У Дніпрі його знають як головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова (з 2011 року). Також має звання заслуженого лікаря України та є доктором медичних наук.

Риженко з 1994 року працював в управлінні охорони здоров'я міськради Дніпра. Обіймав посаду головного лікаря міської клінічної лікарні №7 до 1999 року, після чого протягом 11 років був головним державним санітарним лікарем Дніпропетровської області. У 2010 році обіймав посаду першого заступника міністра охорони здоров'я. А з грудня 2010 по червень 2011 року Сергій працював на посаді голови Державної санітарно-епідеміологічної служби.

Щодо політичної діяльності, то в 1998 – 2002 роках був депутатом Дніпропетровської міськради, а з 2010 по 2015 роки – депутатом облради від "Партії Регіонів", з 2015-го – від БПП "Солідарність". Після оголошення про участь Риженка на місцевих виборах від "Слуги народу", його виключили з депутатської фракції "Європейської солідарності" в облраді.



Сергія Риженка висунула "Слуга народу" / Фото пресслужби СН

Сергій Нікітін

Його висунула "Опозиційна платформа – За життя". Нині Нікітін очолює Дніпровську партійну організацію ОПЗЖ, а також фракцію "За життя" у міськраді. Є депутатом VII скликання міської ради з 2015 року, зокрема очолює комісію з питань комунальної власності та енергозбереження.

Протягом 10 років працював у різних департаментах міської адміністрації у сфері правового забезпечення. До 2016 року – заступник начальника управління корпоративних прав міськради, в 2008 – 2011 роках – заступник начальника управління комунальної власності, раніше – начальник юридичного відділу в комітеті комунальної власності міськради Дніпра.

Сергій Нікітін також займається підприємницькою діяльністю – надання юридичних послуг.

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Нікітін є представником "Опозиційної платформи – За життя" / Пресслужба ОПЗЖ

Тетяна Ричкова

Балотується в мери Дніпра на місцевих виборах від "Європейської солідарності", також очолює партійний список до міськради. Нині Ричкова є очільницею міської партійної організації ЄС. Також її знають як волонтера (займалася збором коштів для військовослужбовців 25-ї бригади) та військовослужбовця ЗСУ (брала участь в бойових діях на Донбасі в 2014 році).

З 2014 року Ричкова працювала в Міністерстві оборони України, проходила службу за контрактом у званні офіцера. У 2015 році її призначили на посаду помічника міністра оборони Степана Полторака та помічника начальника Генштабу Віктора Муженка.

У 2016 році Тетяна Ричкова пройшла до Верховної ради VIII скликання на проміжних виборах за мажоритарним округом №27 в Дніпрі, працювала в складі фракції БПП. Балотувалася на парламентських виборах 2019 року від "Європейської солідарності" за тим же мажоритарним округом, але програла кандидату від "Слуги народу" В'ячеславу Медянику.



Тетяна Ричкова брала участь у війні на Донбасі: її чоловік загинув / Фото MediaPort