Жителі Дніпра 25 жовтня взяли участь у місцевих виборах. Екзитпол оприлюднив перші результати голосувань. Лідером серед кандидатів у мери є Борис Філатов. Ймовірно, він зустрінеться у другому турі зі Загідом Красновим. За які партії у міську раду віддали голоси дніпряни, читайте у матеріалі.

Станом на 20:00 25 жовтня вже відомі результати екзитполу на виборах у Дніпрі, пише 24 канал.

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Відповідно до даних екзитполу проєкту студії Шустера, підтримка політиків та партій така.

Як жителі Дніпра проголосували за кандидатів у мери

Борис Філатов – 44,47%;

Загід Краснов – 14,44%

Олександр Вілкул – 11,27%;

Сергій Риженко – 10,60%;

Сергій Нікітін – 8,81%;

Артем Романюков – 3,13%;

Тетяна Ричкова – 2,37%;

Мгер Куюмчян – 1,11%;

Ігор Майденко – 0,73%;

Тетяна Лампіка- 0,63%.

За даними екзитполу, Філатов не набирає понад 50% голосів виборців, тому буде другий тур виборів. Ймовірно, чинний мер зустрінеться у ньому зі Загідом Красновим.

Зверніть увагу! За результатами опитування "Рейтингу" у серпні 2020 року Бориса Філатова підтримували 48,5% респондентів, Олександра Вілкула – 14,9%, Загіда Краснова – 13,4%. Інші кандидати набрали менш ніж 10% голосів.

Як проголосували за партії до міськради

"Пропозиція" – 28,33%;

ОПЗЖ – 17,15%;

"Слуга народу" – 15,21%;

"Громадська сила" – 10,44%;

"Європейська солідарність" – 7,50%;

"Українська перспектива" – 5,24%;

"Партія Шарія" – 4,41%;

"Демократичний альянс" – 3,15%;

"Батьківщина" – 2,21%;

Національний корпус – 1,79%.

Підтримка партій до міської ради: екзитпол "Інформатора"

"Пропозиція" – 26,9%;

"Партія Шарія" – 11,6%;

"Слуга народу" – 9,3%;

"Європейська солідарність" – 7,6%;

"Громадська сила" – 5,4%;

"Демократичний альянс" – 4,7%;

ОПЗЖ – 4,2%;

"Українська перспектива" – 3%;

Національний корпус Дніпра – 1,9%;

"Батьківщина" – 1,5%;

"Голос" – 0,9%;

"Наш край" – 0,8%

край" – 0,8% Команда Дніпра – 0,5%

Партія Зелених України – 0,4%

"За майбутнє" – 0,4%.

Важливо! Відповідно до соціологічного дослідження, у трійці партій-лідерів були: "Пропозиція", до якої входить Філатов – 27,9% голосів тих, хто визначився і планує голосувати, "Слуга народу" – 14,7% виборців, ОПЗЖ – 14,3%.

До слова, Дніпрі станом на 17:00 проголосували 183 тисячі жителів міста, тобто лише 24% виборців.