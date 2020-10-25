Екзитпол на виборах у Дніпрі: хто стане мером та які партії підтримали найбільше
Жителі Дніпра 25 жовтня взяли участь у місцевих виборах. Екзитпол оприлюднив перші результати голосувань. Лідером серед кандидатів у мери є Борис Філатов. Ймовірно, він зустрінеться у другому турі зі Загідом Красновим. За які партії у міську раду віддали голоси дніпряни, читайте у матеріалі.
Станом на 20:00 25 жовтня вже відомі результати екзитполу на виборах у Дніпрі, пише 24 канал.
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Відповідно до даних екзитполу проєкту студії Шустера, підтримка політиків та партій така.
Як жителі Дніпра проголосували за кандидатів у мери
- Борис Філатов – 44,47%;
- Загід Краснов – 14,44%
- Олександр Вілкул – 11,27%;
- Сергій Риженко – 10,60%;
- Сергій Нікітін – 8,81%;
- Артем Романюков – 3,13%;
- Тетяна Ричкова – 2,37%;
- Мгер Куюмчян – 1,11%;
- Ігор Майденко – 0,73%;
- Тетяна Лампіка- 0,63%.
За даними екзитполу, Філатов не набирає понад 50% голосів виборців, тому буде другий тур виборів. Ймовірно, чинний мер зустрінеться у ньому зі Загідом Красновим.
Як проголосували за партії до міськради
- "Пропозиція" – 28,33%;
- ОПЗЖ – 17,15%;
- "Слуга народу" – 15,21%;
- "Громадська сила" – 10,44%;
- "Європейська солідарність" – 7,50%;
- "Українська перспектива" – 5,24%;
- "Партія Шарія" – 4,41%;
- "Демократичний альянс" – 3,15%;
- "Батьківщина" – 2,21%;
- Національний корпус – 1,79%.
Підтримка партій до міської ради: екзитпол "Інформатора"
- "Пропозиція" – 26,9%;
- "Партія Шарія" – 11,6%;
- "Слуга народу" – 9,3%;
- "Європейська солідарність" – 7,6%;
- "Громадська сила" – 5,4%;
- "Демократичний альянс" – 4,7%;
- ОПЗЖ – 4,2%;
- "Українська перспектива" – 3%;
- Національний корпус Дніпра – 1,9%;
- "Батьківщина" – 1,5%;
- "Голос" – 0,9%;
- "Наш край" – 0,8%
- Команда Дніпра – 0,5%
- Партія Зелених України – 0,4%
- "За майбутнє" – 0,4%.
До слова, Дніпрі станом на 17:00 проголосували 183 тисячі жителів міста, тобто лише 24% виборців.