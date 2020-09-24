Харків – друге за кількістю населення місто України. Традиційно тут проходять одні з найцікавіших виборів мера. Цього року про свою участь зокрема заявили чинний мер Геннадій Кернес і його давній товариш Михайло Добкін. Серйозну конкуренцію їм складе голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Коротко про кандидатів у мери Харкова вам розповість 24 канал.

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Офіційних постанов про реєстрацію кандидатів від місцевої виборчої комісії наразі немає, тож можемо говорити лише про тих, хто особисто висловив намір балотуватися в харківську мерію.

Хто заявив про намір балотуватися:

Геннадій Кернеса ("Блок Кернеса – успішний Харків"),

Михайло Добкін (самовисування),

Олексій Кучер ("Слуга народу"),

Олександр Фельдман ("Опозиційна платформа – За життя"),

Ігор Черняк ("Блок Юлії Світличної "Разом"),

Олег Абрамичев ("Європейська солідарність"),

Микита Соловйов ("Демократична сокира"),

Олександра Нарижна ("Голос"),

Тарас Ситенко (самовисуванець).

Геннадій Кернес

Чинний мер Харкова, який працює в міській раді з далекого 2006 року. Водночас мером став у 2010 році й досі очолює Харківську міську раду. До цього працював її секретарем.

Балотуватиметься від власного "Блоку Кернеса – успішний Харків". Водночас харківський мер разом з одеським Геннадієм Трухановим є співголовами партії "Довіряй ділам".

Перед виборами стало відомо про коронавірус у Геннадія Кернеса. Внаслідок хвороби була справжня загроза життю мера, тож його навіть відвезли для лікування в Німеччину.

Михайло Добкін

Заява про балотування Михайла Добкіна стала справжнім сюрпризом. Передовсім через те, що на виборах він конкуруватиме зі своїм давнім товаришем – Геннадієм Кернесом.

Ще одна причина для сюрпризу – те, що Добкін раніше заявляв про наміри балотуватися в мери Києва. Він навіть записував рекламні ролики, де обіцяв любити Київ, чого не робила чинна влада.

Раніше вже був мером Харкова у 2006 – 2010 роках. Саме тоді секретарем міськради працював Кернес. Згодом у 2010 – 2014 роках Добкін був головою Харківської облдержадміністрації. Крім того, двічі був народним депутатом України.

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Олексій Кучер

Ще один з головних кандидатів на пост мера Харкова. У листопаді 2019 року Володимир Зеленський призначив його головою Харківської обласної державної адміністрації.

До цього Олексій Кучер був депутатом Верховної Ради від "Слуги народу", а до приходу в політику займався адвокатурою. До слова, сам політик родом з Херсонщини, але в парламент балотувався по мажоритарці саме в Харкові.

Ігор Черняк

Ще один сюрприз харківських виборів. Передровсім через те, що це означає, що Юлія Світлична – колишня голова Харківської ОДА – не балотуватиметься. У 2020 році, балотуючись у Раду на окрузі Кучера, вона отримала 77% голосів, що свідчить про відчутну підтримку харків'ян.

Втім перейдемо до самого Ігоря Черняка. Він займається адвокатською діяльністю, яку поєднує з роботою в Харківській міській раді, куди був обраний депутатом у 2015 році.

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Олександр Фельдман

Ще один доволі відомий кандидат. Він балотується від проросійської "Опозиційної платформи – За життя". Раніше у парламенті 6 скликання був одним з перебіжчиків з "Батьківщини" в ОПЗЖ.

Нині Фельдман також працює у Верховній Раді. Це вже його 5 поспіль скликання. Він також є очільником "Українського єврейського комітету".

Олег Абрамичев

Це відомий активіст і волонтер з позивним "Піротехнік". Балотується Олег Абрамичев від "Європейської солідарності", а також вже заручився підтримкою співака й письменника Сергія Жадана, благодійний фонд якого він очолює.

Олександра Нарижна

Поки що єдина жінка, яка висловила бажання балотуватися в мери Харкова. Нарижна буде балотуватися від парламентської партії "Голос". Вона є відомою в Харкові архітекторкою-урбаністкою і громадською діячкою.

Микита Соловйов

Очільник Харківської міської організації "Демократична сокира", від якої і балотується в мери. Соловйов має технічну і юридичну освіти, автор кількох курсів з фізики.

Тарас Ситенко

Це очільник міської організації "Самопомочі", але на вибори йде як самовисуванець. Нині є депутатом Харківської міськради й головою комісії з питань міжнародного співробітництва, інвестиційних, спортивних і іміджевих проєктів.

Саме 24 вересня закінчується період подачі заяв на реєстрацію кандидатом у мери. Трохи зродом стане відомий повний список зареєстрованих кандидатів у мери Харкова.