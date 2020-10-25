В Україні відбулися місцеві вибори. О 20:00 закрилися виборчі дільниці у Харкові, і були опубліковані результати екзитполів. Лідером мерських перегонів став чинний міський голова Геннадій Кернес. До міської ради можуть пройти шість партій. Деталі екзит-полів – у матеріалі 24 каналу.

Результати національних екзит-полів на місцевих виборах є в розпорядженні 24 каналу. Це результати екзит-полу, проведеного Liberty Report. До теми: Як відбуваються місцеві вибори в Україні станом на 18:00 Результати екзитполів на виборах мера Харкова Олег Абрамичев, політична партія "Європейська Солідарність" – 6,23%

Валерій Безлепкін, самовисування – 0,35%

Ірина Денисова, політична партія "За Майбутнє" – 0,46%

Геннадій Кернес , політична партія "Блок Кернеса – успішний Харків! – 57,9%

, політична партія "Блок Кернеса – успішний Харків! – 57,9% Олексій Кучер, політична партія "Слуга народу" – 11,98%

Сергій Кушнарьов, політична партія "Перемога Пальчевського" – 0,7%

Георгій Лаговський, політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" – 0,25%

Олександра Нарижна, політична партія "Голос" – 2,63%

Наталія Пилипенко, самовисування – 0,42%

Ігор Приходько, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 0,53%

Микита Соловйов, політична партія "Демократична сокира" – 1,2%

Олександр Фельдман, політична партія "Опозиційна платформа – за життя" – 12,12%

Ігор Черняк, політична партія "Блок Світличної Разом!" – 4,51%

Денис Ярославський, самовисування – 0,99% У Харкові не буде другого туру виборів. Адже чинний міський голова Геннадій Кернес набрав понад 50% голосів. Екзит-поли партій-кандидатів у міськраду: Акцент

Блок Кернеса – успішний Харків! – 39,52%

– 39,52% Блок Світличної Разом! – 5,42%

– 5,42% Всеукраїнське об’єднання Батьківщина – 1,45%

Всеукраїнське об’єднання Свобода

Голос – 2,12%

Демократична сокира – 1,13%

Європейська Солідарність – 9,17%

– 9,17% За майбутнє

Наш Край – 1,66%

ОПЗЖ – 16,99%

– 16,99% Партія Шарія – 6,41

– 6,41 Партія Пенсіонерів України

Перемога Пальчевського

Слуга народу – 12,39%

– 12,39% УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка Для партій прохідним бар'єром є 5%. За результатами екзит-полів, його долають шість партій. Екзитпол проведений в рамках спільного проєкту студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24". Також використано інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Гранична похибка не перевищує 1,9% із довірчою ймовірністю 95% (бех урахування дизайн-ефекту).