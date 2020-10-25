Кернес перемагає на виборах мера Харкова: хто може пройти до міської ради
В Україні відбулися місцеві вибори. О 20:00 закрилися виборчі дільниці у Харкові, і були опубліковані результати екзитполів. Лідером мерських перегонів став чинний міський голова Геннадій Кернес. До міської ради можуть пройти шість партій. Деталі екзит-полів – у матеріалі 24 каналу.
Результати національних екзит-полів на місцевих виборах є в розпорядженні 24 каналу. Це результати екзит-полу, проведеного Liberty Report.
До теми: Як відбуваються місцеві вибори в Україні станом на 18:00
Результати екзитполів на виборах мера Харкова
- Олег Абрамичев, політична партія "Європейська Солідарність" – 6,23%
- Валерій Безлепкін, самовисування – 0,35%
- Ірина Денисова, політична партія "За Майбутнє" – 0,46%
- Геннадій Кернес, політична партія "Блок Кернеса – успішний Харків! – 57,9%
- Олексій Кучер, політична партія "Слуга народу" – 11,98%
- Сергій Кушнарьов, політична партія "Перемога Пальчевського" – 0,7%
- Георгій Лаговський, політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" – 0,25%
- Олександра Нарижна, політична партія "Голос" – 2,63%
- Наталія Пилипенко, самовисування – 0,42%
- Ігор Приходько, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 0,53%
- Микита Соловйов, політична партія "Демократична сокира" – 1,2%
- Олександр Фельдман, політична партія "Опозиційна платформа – за життя" – 12,12%
- Ігор Черняк, політична партія "Блок Світличної Разом!" – 4,51%
- Денис Ярославський, самовисування – 0,99%
У Харкові не буде другого туру виборів. Адже чинний міський голова Геннадій Кернес набрав понад 50% голосів.
Екзит-поли партій-кандидатів у міськраду:
- Акцент
- Блок Кернеса – успішний Харків! – 39,52%
- Блок Світличної Разом! – 5,42%
- Всеукраїнське об’єднання Батьківщина – 1,45%
- Всеукраїнське об’єднання Свобода
- Голос – 2,12%
- Демократична сокира – 1,13%
- Європейська Солідарність – 9,17%
- За майбутнє
- Наш Край – 1,66%
- ОПЗЖ – 16,99%
- Партія Шарія – 6,41
- Партія Пенсіонерів України
- Перемога Пальчевського
- Слуга народу – 12,39%
- УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка
Для партій прохідним бар'єром є 5%. За результатами екзит-полів, його долають шість партій.
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