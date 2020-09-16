Кого б обрали мером Києва у травні: результати опитування
Місцеві вибори за планом мають відбутися у жовтні 2020-го. За свіжим травневим рейтингом перемогу у Києві б здобув чинний мер столиці Віталій Кличко.
Віталій Кличко набрав би 41, 1% голосів тих, хто визначився з вибором, якби вибори проходили найближчим часом. Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", опубліковані на "Інтерфакс-Україна".
Важливо На виборах мера Києва я підтримаю кандидата від "Слуги народу", – Зеленський
За кого б голосували кияни
- за підприємця і телеведучого Андрія Пальчевського – 8,8%,
- за можливого кандидата від партії "Голос", шоумена і телеведучого Сергія Притулу – 8%,
- ексмера Києва Олександра Омельченка (партія "Єдність") – 7,8%,
- журналіста Дмитра Гордона – 7,8%,
- ексглаву КМДА Олександра Попова (ОТЗЖ) – 5,3%,
- нардепа Олексія Кучеренка ( "Батьківщина") – 5,2%,
- екснардепа Борислава Березу – 3,3%,
- екснардепа Андрія Іллєнка ( "Свобода") – 3,2%,
- народного депутата Олександра Ткаченка ( "Слуга народу") – 1,3%.
Рейтинг потенційних кандидатів на мера Києва / Інфографіка 24 каналу
При цьому ще 7, 6% готові підтримати іншого кандидата.
Це цікаво Вибори мера Києва: головні інтриги і шанси кандидатів
Відсотки підтримки серед усіх респондентів
- Кличко підтримали б 32,5% респондентів,
- Пальчевського – 6,9%,
- Притулу – 6,3%,
- Омельченко – 6,2%,
- Гордона – 6,1%,
- Попова – 4,2%,
- Кучеренко – 4 ,1%,
- Березу – 2,6%,
- Іллєнко – 2,6%,
- Ткаченко – 1%.
І ще 6% – за іншого кандидата.
Глава "Комітету виборців України" Олексій Кошель зазначив, що при імітації виборів у першому турі серед тих, хто визначився і голосуватиме, є "все-таки досить умовний список кандидатів".
Немає кандидата від" Європейської солідарності ", балотування якого може відбитися на рейтингу Кличка. Ми бачимо низький рейтинг кандидата від "Слуги народу", що також, очевидно, пов'язано з тим, що провладна партія не визначилася з кандидатом,
– вказав Кошель.
Другий тур виборів: ймовірні комбінації
Згідно з даними опитування, якщо до другого туру виборів вийшли б Кличко і Притула, то мер столиці отримав би 46, 5% підтримки, а шоумен – 19, 3%. У парі Кличко-Пальчевський мер отримує 49, 3%, а його опонент – 7, 6%.
Якщо до другого туру вийдуть Кличко і Ткаченко, то 52, 1% визначилися проголосували б за чинного мера, а 10% – за цього можливого кандидата від "Слуги народу". У можливої парі Кличко-Гордон мер столиці набрав би 49,7%, а Гордон – 18,8%.
Вибори в Київську міську раду
На виборах до Київської міської ради серед тих, хто визначився і має намір голосувати,
- 20,8% готові підтримати "Європейську солідарність",
- 18,2% – "Слуга народу",
- 13,3% – "УДАР" Віталія Кличка,
- 9% – "Батьківщину",
- 8,8% – "Опозиційну платформу - За життя",
- 5,1% – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі",
- 4,4% – партію Шарія,
- 4,2% – партію "Голос",
- 3% – "Свободу"
Інші партії отримали б менше 3%.
Дослідження провели в Києві з 8 по 20 травня і опитали 4 000 респондентів за телефонним інтерв'ю. Опитування провели у всіх 10 адміністративно-територіальних районах Києва, а статистична похибка – 1,9%.