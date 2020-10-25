Екзитполи в Кривому Розі: хто стане мером і які партії пройдуть у міськраду
Після закриття дільниць на місцевих виборах 25 жовтня з'явилися результати національних екзитполів. Вони обіцяють другий тур виборів мера Кривого Рогу між Юрієм Вілкулом і Дмитром Шевчиком. Натомість у міськраду, схоже пройдуть лише 3 партії.
Результати національних екзитполів на місцевих виборах і зокрема в Кривому Розі є в розпорядженні 24 каналу. Екзит-пол проводила Громадська спілка "Фонд інноваційніх проектів".
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Екзитполи на виборах мера:
- Юрій Вілкул – 51,82%,
- Дмитро Шевчик – 24,36%,
- Костянтин Павлов – 8,32%,
- Ольга Бабенко – 4,63%,
- Юрій Милобог – 4,42%,
- Павло Сухоцький – 2,41,
- Юрій Яровий – 2,19%,
- Артем Коломоєць – 1,14.
- Дмитро Бондар – 0,71%.
Для громад, де кількість виборців перевищує позначку в 70 тисяч осіб, передбачений і другий тур виборів мера. Оскільки жоден з кандидатів не набрав більш як 50% голосів, у ньому позмагаються Юрій Вілкул і Дмитро Шевчик.
Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:
- "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 36,56%
- "Слуга народу" – 26,72%
- "Опозиційна платформа – За життя" – 15,82%,
- "Європейська солідарність" – 5,32%,
- "Батьківщина" – 5,12%,
- "Сила людей" – 4,02%,
- "Партія Шарія" – 2,08%
- "Наш край" – 1,89%,
- "За майбутнє" – 1,48%,
- "Пропозиція" – 0,99%.
Для партій прохідним бар'єром були 5%.
Що відомо про проведений екзитпол?Екзитпол проводила Громадська спілка «Фонд інноваційних проектів». Метод опитування: стандартизоване інтерв’ю face-to-face на виході з виборчих дільниць. Вибірка: ймовірнісна двоступенева зі змінним кроком відбору респондентів на останній ступені. Вибіркова сукупність: понад 6 тисяч опитаних. Під час проведення екзитполу були задіяні 80 волонтерів на 40 виборчих дільницях (окрім спеціальних дільниць). Загальна кількість дільниць у Кривому Розі – 294.
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