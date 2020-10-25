Після закриття дільниць на місцевих виборах 25 жовтня з'явилися результати національних екзитполів. Вони обіцяють другий тур виборів мера Кривого Рогу між Юрієм Вілкулом і Дмитром Шевчиком. Натомість у міськраду, схоже пройдуть лише 3 партії.

Результати національних екзитполів на місцевих виборах і зокрема в Кривому Розі є в розпорядженні 24 каналу. Екзит-пол проводила Громадська спілка "Фонд інноваційніх проектів".

Важливо Як минули місцеві вибори в Україні: усе найголовніше

Екзитполи на виборах мера:

Юрій Вілкул – 51,82%,

Дмитро Шевчик – 24,36%,

Костянтин Павлов – 8,32%,

Ольга Бабенко – 4,63%,

Юрій Милобог – 4,42%,

Павло Сухоцький – 2,41,

Юрій Яровий – 2,19%,

Артем Коломоєць – 1,14.

Дмитро Бондар – 0,71%.

Для громад, де кількість виборців перевищує позначку в 70 тисяч осіб, передбачений і другий тур виборів мера. Оскільки жоден з кандидатів не набрав більш як 50% голосів, у ньому позмагаються Юрій Вілкул і Дмитро Шевчик.

Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:

"Блок Вілкула "Українська перспектива" – 36,56%

"Слуга народу" – 26,72%

"Опозиційна платформа – За життя" – 15,82%,

"Європейська солідарність" – 5,32%,

"Батьківщина" – 5,12%,

"Сила людей" – 4,02%,

"Партія Шарія" – 2,08%

"Наш край" – 1,89%,

"За майбутнє" – 1,48%,

"Пропозиція" – 0,99%.

Для партій прохідним бар'єром були 5%.