Виборча комісія підрахувала 100% голосів у другому турі виборів мера Кривого Рогу. Перемогу здобуває кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов.

У другому турі виборів мера Кривого Рогу за посаду змагалися кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик та кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Костянтин Павлов. Про це оголосила територіальна виборча комісія Кривого Рогу, повідомляє 24 канал.

Читайте також Офіційні результати місцевих виборів 2020 року: хто переміг

Офіційні результати виборів мера Кривого Рогу

кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Костянтин Павлов – 56,97% голосів виборців;

кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик – 40,49% голосів виборців;

Які партії пройшли у міськраду Кривого Рогу

"Блок Вілкула "Українська перспектива" – 30,88% (19 мандатів);

"Слуга народу " - 26,24% голосів виборців (16 мандатів);

"ОПЗЖ" – 14,36% (9 мандатів);

"Сила людей" – 7,56% (5 мандатів);

"Європейська Солідарність" – 6, 39% (5 мандатів).

Загальна кількість депутатів міської ради Кривого Рогу становить тепер 54. Це на 10 менше від минулої каденції і пов'язане зі зменшенням загальної кількості виборців у місті.