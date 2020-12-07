Офіційні результати виборів у Кривому Розі: хто став мером і які партії пройшли у міськраду
Виборча комісія підрахувала 100% голосів у другому турі виборів мера Кривого Рогу. Перемогу здобуває кандидат від ОПЗЖ Костянтин Павлов.
У другому турі виборів мера Кривого Рогу за посаду змагалися кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик та кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Костянтин Павлов. Про це оголосила територіальна виборча комісія Кривого Рогу, повідомляє 24 канал.
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Офіційні результати виборів мера Кривого Рогу
- кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Костянтин Павлов – 56,97% голосів виборців;
- кандидат від "Слуги народу" Дмитро Шевчик – 40,49% голосів виборців;
Які партії пройшли у міськраду Кривого Рогу
- "Блок Вілкула "Українська перспектива" – 30,88% (19 мандатів);
- "Слуга народу " - 26,24% голосів виборців (16 мандатів);
- "ОПЗЖ" – 14,36% (9 мандатів);
- "Сила людей" – 7,56% (5 мандатів);
- "Європейська Солідарність" – 6, 39% (5 мандатів).
Загальна кількість депутатів міської ради Кривого Рогу становить тепер 54. Це на 10 менше від минулої каденції і пов'язане зі зменшенням загальної кількості виборців у місті.
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