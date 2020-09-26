Хто балотується в мери Кривого Рогу: список кандидатів
На посаду міського голови Кривого Рогу балотується чинний та багаторічний очільник міста Юрій Вілкул. Конкуренцію йому складе кандидат від "Слуги народу" – Дмитро Шевчик.
Детальніше про кандидатів у мери Кривого Рогу читайте в матеріалі 24 каналу.
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Хто зареєструвався кандидатом у мери Кривого рогу
- Юрій Вілкул – "Блок Вілкула "Українська перспектива";
- Дмитро Шевчик – "Слуга народу"
- Костянтин Павлов – "Опозиційна платформа – За життя";
- Ольга Бабенко – "Батьківщина";
- Артем Коломоєць – "За майбутнє";
- Олег Бондар – самовисуванець;
- Юрій Милобог – "Сила людей";
- Павло Сухоцький – самовисуванець.
Що відомо про кандидатів
- Юрій Вілкул
На посаду міського голови Кривого Рогу претендує і чільний очільник міста Юрій Вілкул. Він балотується від Блоку Вілкула "Українська перспектива".
Вілкул – чинний мер Кривого Рогу
- 71-річний Вілкул є найстаршим міським головою в Україні. Кривий Ріг він очолює з 2010 року.
- Батько нардепа від ОПЗЖ Олександра Вілкула – політик зі стажем. Був членом КПРС, згодом Партії регіонів та Опозиційного блоку.
- У минулому мера є також освітянська робота: працював спочатку викладачем, потім доцентом, завідувачем кафедри, проректором та ректором Криворізького технічного університету.
- З 2006 по 2010 рік очолював Дніпропетровську обласну раду. Коли головою ОДА став його син Олександр – добровільно склав з себе повноваження.
Скандал на виборах 2015 року
У 2015 році Вілкула переобрали мером Кривого Рогу, проте цю перемогу багато-хто вважав сумнівною. Головний конкурент Вілкула – Юрій Милобог, що балотувався від "Самопомочі", набрав 48%, коли Вілкул – 49% . Різниця у голосах склала трохи більше ніж 700. Милобог заявив про фальсифікації, проте апеляційний суд Дніпропетровський області відмовив в оскарженні результатів.
У Верховній Раді на пропозицію ТСК призначили у місті повторні вибори на 27 березня 2016 року. Цього разу Вілкул здобув перемогу у 74% голосів, залишивши нового кандидата від "Самопомочі" Семена Семенченка з понад 10% на другому місці.
- Дмитро Шевчик
Дмитро Шевчик / Фото Информатор Кривой Рог
Довго кандидатом на посаду мера від "Слуги народу" називали нардепа Юрія Корявченкова – колишнього актора "Студії Квартал 95". Проте від президентської сили у мери Кривого Рогу балотується Юрій Шевчик.
- Шевчик – генеральний директор "Центрального гірничо-збагачувального комбінату "Групи Метінвест.
- Уродженець Кривого Рогу.
- У 2006 році спробував балотуватись до парламенту від Блоку Литвина.
- У 2015 році став депутатом облради.
- У 2019 році задекларував понад 12 мільйонів гривень доходу.
Скандал з ДТП за участю сина кандидата
На початку вересня 18-річний Марк Шевчик – син кандидата від "Слуги народу" збив на пішохідному переході хлопчика. 11-річний Сашко переходив дорогу разом з мамою. З численними травмами дитина опинилась в лікарні. Кандидат запевняв, що справу заминати не буде і надасть потерпілому хлопцю допомогу.
Коротко про інших кандидатів
Ольга Бабенко
Ольга Бабенко / Фото "Батьківщини"
- Претендує на посаду міського голови від "Батьківщини".
- Уродженка Кривого Рогу.
- Випускниця Криворізького технічного університету.
- З 2009 році – у "Батьківщині".
- З 2015 року – депутатка Криворізької міськради.
Юрій Милобог
Юрій Милобог / Фото Первый Криворожский
- Український зоолог та викладач Криворізького державного педагогічного університету, громадський діяч.
- Депутат Криворізької міської ради з 2015 по 2020 рік.
- У 2015 році балотувався на посаду мера Кривого Рогу від "Самопомочі" Набрав 48% голосів.
- Заявив про фальсифікації, проте апеляційний суд області клопотання про оскарження результатів відхилив.
- У 2016 році "Самопоміч" виключила Милобога зі своїх лав за начебто спроби домовитись з Вілкулом.
- Милобог назвав ці закиди спробами його скомпрометувати.
- У 2019 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець.
- На виборах-2020 балотується від "Сили людей".
Костянтин Павлов
Костянтин Павлов / Пресслужба Опозиційного блоку
- Балотується від "Опозиційного блоку – За життя".
- Уродженець Кривого Рогу.
- Депутат Дніпропетровської обласної ради.
- Нардеп 7 і 8 скликань
Також балотується від партії "За майбутнє" колишній міський депутат Артем Коломоєць та два самовисуванці – Павло Сухоцький та Олег Бондар.