На посаду міського голови Кривого Рогу балотується чинний та багаторічний очільник міста Юрій Вілкул. Конкуренцію йому складе кандидат від "Слуги народу" – Дмитро Шевчик.

Детальніше про кандидатів у мери Кривого Рогу читайте в матеріалі 24 каналу.

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Хто зареєструвався кандидатом у мери Кривого рогу

Юрій Вілкул – "Блок Вілкула "Українська перспектива";

Дмитро Шевчик – "Слуга народу"

Костянтин Павлов – "Опозиційна платформа – За життя";

Ольга Бабенко – "Батьківщина";

Артем Коломоєць – "За майбутнє";

Олег Бондар – самовисуванець;

Юрій Милобог – "Сила людей";

Павло Сухоцький – самовисуванець.

Що відомо про кандидатів

Юрій Вілкул



Юрій Вілкул / Фото Politeca

На посаду міського голови Кривого Рогу претендує і чільний очільник міста Юрій Вілкул. Він балотується від Блоку Вілкула "Українська перспектива".

Вілкул – чинний мер Кривого Рогу

71-річний Вілкул є найстаршим міським головою в Україні. Кривий Ріг він очолює з 2010 року.

Батько нардепа від ОПЗЖ Олександра Вілкула – політик зі стажем. Був членом КПРС, згодом Партії регіонів та Опозиційного блоку.

У минулому мера є також освітянська робота: працював спочатку викладачем, потім доцентом, завідувачем кафедри, проректором та ректором Криворізького технічного університету.

З 2006 по 2010 рік очолював Дніпропетровську обласну раду. Коли головою ОДА став його син Олександр – добровільно склав з себе повноваження.

Скандал на виборах 2015 року

У 2015 році Вілкула переобрали мером Кривого Рогу, проте цю перемогу багато-хто вважав сумнівною. Головний конкурент Вілкула – Юрій Милобог, що балотувався від "Самопомочі", набрав 48%, коли Вілкул – 49% . Різниця у голосах склала трохи більше ніж 700. Милобог заявив про фальсифікації, проте апеляційний суд Дніпропетровський області відмовив в оскарженні результатів.

У Верховній Раді на пропозицію ТСК призначили у місті повторні вибори на 27 березня 2016 року. Цього разу Вілкул здобув перемогу у 74% голосів, залишивши нового кандидата від "Самопомочі" Семена Семенченка з понад 10% на другому місці.

Дмитро Шевчик



Дмитро Шевчик / Фото Информатор Кривой Рог

Довго кандидатом на посаду мера від "Слуги народу" називали нардепа Юрія Корявченкова – колишнього актора "Студії Квартал 95". Проте від президентської сили у мери Кривого Рогу балотується Юрій Шевчик.

Шевчик – генеральний директор "Центрального гірничо-збагачувального комбінату "Групи Метінвест.

Уродженець Кривого Рогу.

У 2006 році спробував балотуватись до парламенту від Блоку Литвина.

У 2015 році став депутатом облради.

У 2019 році задекларував понад 12 мільйонів гривень доходу.

Скандал з ДТП за участю сина кандидата

На початку вересня 18-річний Марк Шевчик – син кандидата від "Слуги народу" збив на пішохідному переході хлопчика. 11-річний Сашко переходив дорогу разом з мамою. З численними травмами дитина опинилась в лікарні. Кандидат запевняв, що справу заминати не буде і надасть потерпілому хлопцю допомогу.

Коротко про інших кандидатів

Ольга Бабенко

Ольга Бабенко / Фото "Батьківщини"

Претендує на посаду міського голови від "Батьківщини".

Уродженка Кривого Рогу.

Випускниця Криворізького технічного університету.

З 2009 році – у "Батьківщині".

З 2015 року – депутатка Криворізької міськради.

Юрій Милобог



Юрій Милобог / Фото Первый Криворожский

Український зоолог та викладач Криворізького державного педагогічного університету, громадський діяч.

Депутат Криворізької міської ради з 2015 по 2020 рік.

У 2015 році балотувався на посаду мера Кривого Рогу від "Самопомочі" Набрав 48% голосів.

Заявив про фальсифікації, проте апеляційний суд області клопотання про оскарження результатів відхилив.

У 2016 році "Самопоміч" виключила Милобога зі своїх лав за начебто спроби домовитись з Вілкулом.

Милобог назвав ці закиди спробами його скомпрометувати.

У 2019 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець.

На виборах-2020 балотується від "Сили людей".

Костянтин Павлов



Костянтин Павлов / Пресслужба Опозиційного блоку

Балотується від "Опозиційного блоку – За життя".

Уродженець Кривого Рогу.

Депутат Дніпропетровської обласної ради.

Нардеп 7 і 8 скликань

Також балотується від партії "За майбутнє" колишній міський депутат Артем Коломоєць та два самовисуванці – Павло Сухоцький та Олег Бондар.