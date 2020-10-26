Ситуацією з виборами мера Кривого Рогу занепокоєні в президентській партії "Слуга народу". Там кажуть, що фіксують чимало порушень, а також говорять про спроби завершити виборчі перегони в один тур на користь одного з кандидатів.

Таку інформацію під час брифінгу повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Про це інформує 24 канал.

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Про які саме порушення говорить Корнієнко

За його словами, мовиться про численні факти передачі дільничними комісіями до територіальних пошкодженої виборчої документації.

Є спроби вирішити ситуацію в один тур. Є такі чутки щодо Кривого Рогу. Ми намагаємося зробити, щоб усе було в межах закону, щоб ми відстояли волевиявлення громадян,

– зазначив Корнієнко.

Хто перемагає на виборах мера Кривого Рогу: екзитполи

Згідно з даними екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна 24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, на виборах мера Кривого Рогу лідирує чинний мер міста Юрій Вілкул . За нього проголосували 42,8% жителів міста. На другому місці – представник "Слуги народу" Дмитро Шевчик , за якого проголосували 31,01%. Саме між ними точиться основна боротьба.

. За нього проголосували 42,8% жителів міста. На другому місці – , за якого проголосували 31,01%. Саме між ними точиться основна боротьба. За підсумками місцевих виборів у Кривому Розі були оголошені результати ще двох екзитполів: громадська спілка "Фонд інноваційних проектів" показала перемогу чинного мера Вілкула у першому турі з показником 51,82%, тоді як у Шевчика, який йде другим, 24,36%.

Зверніть увагу! Відповідно до Виборчого кодексу України, якщо жоден із кандидатів на посаду голови ОТГ чи міського голови міста з понад 75 тисячами виборців не набирає понад 50% голосів у першому турі, тоді відбудеться другий. Повторне голосування пройде 15 листопада за участі двох лідерів першого етапу. Закон вимагає провести другий тур протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.



Екзитполи на виборах у Кривому Розі / Інфографіка Liberty Report