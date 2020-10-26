Вілкул чи Шевчик: у "Слузі народу" натякнули на можливі фальсифікації в Кривому Розі
Ситуацією з виборами мера Кривого Рогу занепокоєні в президентській партії "Слуга народу". Там кажуть, що фіксують чимало порушень, а також говорять про спроби завершити виборчі перегони в один тур на користь одного з кандидатів.
Таку інформацію під час брифінгу повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Про це інформує 24 канал.
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Про які саме порушення говорить Корнієнко
За його словами, мовиться про численні факти передачі дільничними комісіями до територіальних пошкодженої виборчої документації.
Є спроби вирішити ситуацію в один тур. Є такі чутки щодо Кривого Рогу. Ми намагаємося зробити, щоб усе було в межах закону, щоб ми відстояли волевиявлення громадян,
– зазначив Корнієнко.
Хто перемагає на виборах мера Кривого Рогу: екзитполи
- Згідно з даними екзитполу, проведеного спільно "Савік Шустер Студією" і телеканалом "Україна 24" з використанням інструментів соціологічної компанії Liberty Report, на виборах мера Кривого Рогу лідирує чинний мер міста Юрій Вілкул. За нього проголосували 42,8% жителів міста. На другому місці – представник "Слуги народу" Дмитро Шевчик, за якого проголосували 31,01%. Саме між ними точиться основна боротьба.
- За підсумками місцевих виборів у Кривому Розі були оголошені результати ще двох екзитполів: громадська спілка "Фонд інноваційних проектів" показала перемогу чинного мера Вілкула у першому турі з показником 51,82%, тоді як у Шевчика, який йде другим, 24,36%.
Екзитполи на виборах у Кривому Розі / Інфографіка Liberty Report