25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори. Обиратимуть на них і міського голову Львова. Наразі позмагатися за цю посаду зареєструвалися п’ять кандидатів. Однак список охочих стати львівським мером є набагато більшим.

Крісло мера Львова: хто вже отримав посвідчення кандидата

Андрій Садовий

Чинний львівський міський голова та головний претендент стати ним знову (вже вчетверте). Вперше очолив Андрій Садовий Львів у 2006 році. Також він є засновником і одним із лідерів партії "Самопоміч", що була представленою у Верховній Раді попереднього VIII скликання. Про це повідомляє 24 канал.

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У 2018 році Андрій Садовий заявив, що братиме участь у президентських виборах – 2019. Згодом його кандидатуру підтримала "Самопоміч". Міський голова Львова підкреслював, що зголосився на такий крок, оскільки хоче модернізувати Україну та зробити її успішною. Щоправда, незадовго до голосування Садовий зняв свою кандидатуру, а за деякий час висловив підтримку Анатолію Гриценку.

Народився Андрій Садовий 19 серпня 1968 року у Львові. Закінчив державний університет "Львівська політехніка" (інженер електронної техніки і економіст за спеціальністю "Фінанси і кредит"). Володіє науковим ступенем магістра державного управління.

Має політик дружину Катерину та п’ять дітей (усі – сини).



Андрій Садовий має досить високі шанси знову посісти мерське крісло / Фото 24 каналу

Ігор Васюник

Є незалежним кандидатом. Балотується на посаду мера Львова вдруге – вперше це сталося в 2015 році. Цікаво, що Васюник першим повідомив про участь у виборчій кампанії 2020 року.

Гасло його компанії – "Львів – перший". Зокрема, Васюник хоче запровадити якісний безкоштовний громадський транспорт, новітні методи знезараження питної води без хлору, інтелектуальні офшори для талановитої молоді, університет для пенсіонерів, новітній сміттєпереробний завод.

Щодо політичної діяльності, то у 2014 – 2019 роках був народним депутатом VIII скликання. Тоді обіймав посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та зв’язку.

Народився Ігор Васюник 1 серпня 1969 року в селищі Великий Любінь на Львівщині. Навчався у Львівському університеті імені Франка на економічному факультеті, у Львівському інституті менеджменту та в Академії державного управління при Президентові України. Серед великих підприємств працював на кондитерській фірмі "Світоч" (економіст), на Нафтогазі (заступник голови, 2005 – 2006 роки), також був представником Укрзалізниці в Кабміні (2009 – 2010 роки).



Гасло передвиборчої кампанії Васюника – "Львів – перший" / Фото взято з фейсбуку Ігоря Васюника

Олег Синютка

Є представником "Європейської солідарності" п’ятого президента Петра Порошенка, і на нього останній робить неабияку ставку. До Львова Синютка переїхав із Франківська, і у 2006 році за запрошенням Андрія Садового став директором департаменту економічної політики Львівської міськради. А у липні 2007 року Синютка став першим заступником міського голови Львова.

З 2014 до 2019 року Синютка обіймав посаду голови Львівської обласної державної адміністрації. А у 2019 році став депутатом Верховної Ради за списком "Європейської солідарності".

Народився Синютка у 1970 році в селі Куропатники на Тернопільщині. Закінчив Прикарпатський університет (Івано-Франківськ) за фахом вчитель історії. А після служби в армії отримав диплом про другу вищу освіту за спеціальністю "Економіка та управління" в тому ж виші. У 2017 році став лауреатом премії "Людина року" у номінації "Регіональний лідер". Має дружину та двох дітей (доньку й сина).



Свого часу Синютка був у команді Садового / Фото пресслужби Львівської ОДА

Ігор Зінкевич

Є чинним депутатом міськради, засновником громадського об’єднання "Варта 1" та партії “Варта”. Власне остання і висуває його в мери Львова.

Зінкевич активно виступає за розвиток транспортної інфраструктури Львова. Більшість його запитів під час депутатської роботи є пов’язаними з транспортом, упорядкуванням зупинок, покращенням умов праці у комунальних транспортних підприємствах тощо.

Народився він 9 червня 1983 року у Львові. Вищу освіту за спеціальністю “Економічна кібернетика” здобув у Львівській комерційній академії. У 2014 – 2019 роках обіймав посаду спеціаліста штабу у Львівському міському управлінні Головного управління МВС у Львівській області. З жовтня 2019 року перебуває на посаді помічника генерального директора у Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Григоровича Возницького.



Ігор Зінкевич – відомий у Львові як громадський активіст / Фото взято з сайту "Варта 1"

Юрій Бунь

Йому – 52 роки. Є власником стоматологічних поліклінік на Львівщині та Тернопільщині. Кандидат медичних наук, доцент.

Наразі працює завідувачем кафедри хірургічної стоматології у приватному виші Львівського медичного інституту. Його висуває партія "Громада та закон".



Один із найцікавіших кандидатів на посаду мера Львова – стоматолог Юрій Бунь / Фото взято з соцмереж

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Хто ще йде в мери Львова

Руслан Кошулинський

Нещодавно його кандидатуру на посаду мера Львова затвердив львівський обласний осередок партії "Свобода". Також він іде першим номером у списку до Верховної Ради.

У політиці Кошулинський – вже давно: почав таку діяльність у 1996 році. А у 2012 – 2014 роках обіймав посаду заступника голови Верховної Ради. Крім того, у 2010 – 2012 роках був головою фракції "Свобода" у Львівській міській раді, членом постійної депутатської комісії фінансів та планування бюджету.

Після перевиборів 26 жовтня 2014 року "Свобода" до парламенту не потрапила. Натомість Кошулинський, отримавши повістку, відправився у 2015 році на Донбас. Тут він проходив службу в складі 44-ї артилерійської бригади. Мав звання старшого сержанта.

У тому 2015-му повернувся з фронту до Львова, аби від "Свободи" взяти участь у виборах мера. Зумів пройти в другий тур, де здобув 36,86% голосів. За чинного міського голову Андрія Садового тоді проголосували 61,1 %.



Руслан Кошулинський на минулих виборах дійшов до другого туру / Фото 24 каналу

Оксана Юринець

Йде на вибори від партії УДАР київського мера Кличка. Також від УДАРу у складі БПП була представленою у парламенті VIII скликання.

Юринець балотується в мери вже вдруге. В 2015 році вона посіла 5 місце, набравши 4,4% голосів. А у 2019 році на позачергових виборах до Верховної Ради України була кандидатом-самовисуванцем: здобула 23,77% голосів виборців і у підсумку зайняла друге місце.

Мій закон про електронний квиток не впроваджено, хоча я б цього дуже хотіла. Моя команда працювала над ним дуже тривалий період часу. І для нас є пріоритетом, щоб запрацювали ті механізми, які є у Верховній раді,

– наголосила Юринець під час представлення себе кандидаткою в мери Львова.

Із серпня 2017 року Юринець – професорка кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Інституту економіки та менеджменту НУ “Львівська політехніка”. Вона – кандидатка економічних наук.



Оксана Юринець є відомою у Львові політикинею / Фото взято з сайту "Форум місцевого розвитку"

Тарас Кльофа

Балотується в мери Львова від пропрезидентської партії "Слуга народу". Є заслуженим лікарем України та учасником війни на Донбасі.

Народився Кльофа 8 квітня 1974 року у Львові. У 1997 році закінчив Львівський медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю "Лікувальна справа". А вже у 2000 році закінчив Українську військово-медичну академію у Києві за спеціальністю "Хірургія". За медичним фахом є лікарем-урологом.

Це вже не перший його похід у політику. Так, ще у 2015 році Кльофу обрали депутатом Львівської міськради від "Самопомочі". У 2019 році він також балотувався до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №118, але нардепом так і не став. У травні 2020 року Кльофа заявив про вихід з фракції "Самопоміч" через розбіжності у позиціях.

Щодо військової справи, то у 2004 році під час Іракської війни брав участь у миротворчих операціях під егідою ООН. А у 2014 – 2016 роках загалом провів 400 днів у зоні бойових дій на Донбасі. Тут він був провідним 66-го військового мобільного госпіталю, евакуйовував та транспортував поранених. Має орден Данила Галицького за особисту мужність, героїзм та вірність.



Лікар і ексвійськовий Тарас Кльофа йде від пропрезидентської "Слуги народу" / Фото "Дивись. Info"

Ярослав Рущишин

Є чинним нардепом від "Голосу". Остання партія його і висуває на посаду мера Львова.

Якщо говорити про нашу політичну силу, то ми приносимо нову якість політики. Те саме хочемо зробити і в міському самоврядуванні. Тому що всі ці шоу і бійки, які у нас відбуваються, треба припиняти,

– цитує Рущишина "Радіо Свобода".

Найсвіжіші соціологічні опитування показують, що за Ярослава Рущишина як кандидата у голови Львівської ОТГ готові проголосувати 3,5% виборців (це шосте місце з усіх потенційних кандидатів).

Рущишину – 52 роки. Він є співзасновником мистецького Об'єднання “Дзиґа”, співзасновником та членом наглядової ради Львівської бізнес-школи Українського Католицького Університету та співзасновником Львівської бізнес-школи LVBS. Також є відомим як підприємець і громадський діяч.

У 2006 – 2010 роках був депутатом Львівської обласної ради від Блоку "Наша Україна". На президентських виборах 2004 року був довіреною особою Віктора Ющенка, а у 2019 – Петра Порошенка. Був одним з організаторів "Революції на граніті".

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Ярослав Рущишин є чинним депутатом Верховної Ради / Фото пресслужби партії "Голос"