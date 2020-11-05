Офіційні результати виборів в Одесі: у міськраду проходять 5 партій, мера обиратимуть повторно
На місцевих виборах в Одесі жоден з кандидатів у мери не набрав 50% голосів виборців. Тому у 2 турі голосування візьмуть участь Геннадій Труханов та Микола Скорик. Водночас у міськраду пройшли одразу 5 політичних партій.
Територіальна виборча комісія Одеси вже підрахувала 100% голосів на місцевих виборах, повідомляє 24 канал.
До теми У яких містах України буде 2 тур виборів мера: список
Результати кандидатів у мери
- Геннадій Труханов, партія "Довіряй ділам" – 38,35%,
- Микола Скорик, ОПЗЖ – 19,47%,
- Петро Обухов, ЄС – 11,5%,
- Олег Філімонов, "Слуга народу" – 10,09%,
- Сергій Ківалов – 6,19%,
- Євген Червоненко – 3,74%,
- Сергій Калинчук – 2,99%,
- Едуард Гурвіц, "Блок Едуарда Гурвіца" – 2,39%,
Таким чином у 2 турі виборів за мерське крісло позмагаються найбільш рейтингові кандидати – чинний глава Одеси Труханов та кандидат від ОПЗЖ Скорик.
Які партії пройшли до міськради
- "Довіряй ділам" – 26,19%,
- ОПЗЖ – 23,66%,
- "Слуга народу" – 12,46%,
- "Європейська Солідарність" – 11,87%,
- "Партія Шарія" – 6,82%.
Зокрема, у новій каденції міської ради будуть 20 депутатів від партії "Довіряй ділам", 18 – від ОПЗЖ, по 10 – від "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" та ще 6 депутатів від "Партії Шарія".
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