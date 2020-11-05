На місцевих виборах в Одесі жоден з кандидатів у мери не набрав 50% голосів виборців. Тому у 2 турі голосування візьмуть участь Геннадій Труханов та Микола Скорик. Водночас у міськраду пройшли одразу 5 політичних партій.

Територіальна виборча комісія Одеси вже підрахувала 100% голосів на місцевих виборах, повідомляє 24 канал.

До теми У яких містах України буде 2 тур виборів мера: список

Результати кандидатів у мери

Геннадій Труханов, партія "Довіряй ділам" – 38,35%,

Микола Скорик, ОПЗЖ – 19,47%,

Петро Обухов, ЄС – 11,5%,

Олег Філімонов, "Слуга народу" – 10,09%,

Сергій Ківалов – 6,19%,

Євген Червоненко – 3,74%,

Сергій Калинчук – 2,99%,

Едуард Гурвіц, "Блок Едуарда Гурвіца" – 2,39%,

Таким чином у 2 турі виборів за мерське крісло позмагаються найбільш рейтингові кандидати – чинний глава Одеси Труханов та кандидат від ОПЗЖ Скорик.

Зверніть увагу! Повторне голосування за міського голову в Одесі проведуть 15 листопада.

Які партії пройшли до міськради

"Довіряй ділам" – 26,19%,

ОПЗЖ – 23,66%,

"Слуга народу" – 12,46%,

"Європейська Солідарність" – 11,87%,

"Партія Шарія" – 6,82%.

Зокрема, у новій каденції міської ради будуть 20 депутатів від партії "Довіряй ділам", 18 – від ОПЗЖ, по 10 – від "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" та ще 6 депутатів від "Партії Шарія".