Після закриття виборчих дільниць 25 жовтня з'явилися результати екзитполів щодо місцевих виборів. Крісло міського голови Запоріжжя без другого туру виборів може отримати чинний мер міста Володимир Буряк. Натомість у міськраду можуть пройти одразу 4 партії.

З'явилися результати національних екзитполів на місцевих виборах в Запоріжжі, повідомляє 24 канал. Екзитпол проводив місцевий телеканал Z на виходах зі 100 виборчих дільниць, розміщених у всіх районах міста. Відомо, що журналісти опитали 8 200 мешканців Запоріжжя.

До теми Хто займе крісло мера Києва та які партії зайдуть у Київраду: результати екзитполів

Екзитполи на виборах мера:

Владимир Буряк – 60,6%;

Виталий Тишечко – 14,8%;

Валерий Прозапас – 11,4%;

Виталий Рябцев – 3,6%;

Олеся Крамаренко – 2,7%.

Якщо ж Володимир Буряк і справді набрав понад 60% голосів, то це означає, що він одразу посяде крісло мера Запоріжжя без другого туру виборів.

Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:

Згідно з результатами екзитполу, найбільшу підтримку теж отримала партія чинного мера.

Партія Буряка "Єднання" – 25, 2%

"Слуга народу" – 18, 9%

"Опозиційна платформа – За життя" – 14,8%

"Європейська солідарність" – 13,4%

Політична партія "Нова політика" – 4,5%

"Партія Шарія" – 4,3%.

Зазначимо, що партії, які набрали менше ніж 5% голосів, не проходять в другий тур.