Результати екзитполу у Запоріжжі: з першого туру мером може стати чинний голова Володимир Буряк
Після закриття виборчих дільниць 25 жовтня з'явилися результати екзитполів щодо місцевих виборів. Крісло міського голови Запоріжжя без другого туру виборів може отримати чинний мер міста Володимир Буряк. Натомість у міськраду можуть пройти одразу 4 партії.
З'явилися результати національних екзитполів на місцевих виборах в Запоріжжі, повідомляє 24 канал. Екзитпол проводив місцевий телеканал Z на виходах зі 100 виборчих дільниць, розміщених у всіх районах міста. Відомо, що журналісти опитали 8 200 мешканців Запоріжжя.
До теми Хто займе крісло мера Києва та які партії зайдуть у Київраду: результати екзитполів
Екзитполи на виборах мера:
- Владимир Буряк – 60,6%;
- Виталий Тишечко – 14,8%;
- Валерий Прозапас – 11,4%;
- Виталий Рябцев – 3,6%;
- Олеся Крамаренко – 2,7%.
Якщо ж Володимир Буряк і справді набрав понад 60% голосів, то це означає, що він одразу посяде крісло мера Запоріжжя без другого туру виборів.
Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:
Згідно з результатами екзитполу, найбільшу підтримку теж отримала партія чинного мера.
- Партія Буряка "Єднання" – 25, 2%
- "Слуга народу" – 18, 9%
- "Опозиційна платформа – За життя" – 14,8%
- "Європейська солідарність" – 13,4%
- Політична партія "Нова політика" – 4,5%
- "Партія Шарія" – 4,3%.
Зазначимо, що партії, які набрали менше ніж 5% голосів, не проходять в другий тур.