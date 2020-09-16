У столиці місцеві вибори слід зробити за пропорційною системою з відкритими списками. Так вважає перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

На місцевому рівні, каже Корнієнко, "ми хочемо мажоритарку – крім Києва". Про це розповів Інтерфакс-Україна.

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Загалом модель мажоритарних виборів до обласних рад треба побудувати так, щоб від кожної громади обов'язково обрали депутата. Утім, це та інші питання, за словами Корнієнка, ще будуть обговорювати – у процесі роботи над поправками до Виборчого кодексу, який до Ради повернув Володимир Зеленський після ветування.

► До слова, у "Слузі народу" прагнуть скоротити термін повноважень депутатів місцевих рад – до 4 років замість 5.

Зауважимо, що чергові місцеві вибори, згідно з чинним законодавством, проводять:

• Одночасно на всій території України;

• В останню неділю жовтня п'ятого року повноважень попередньо обраних органів місцевого самоврядування.

Наразі мовиться про 25 жовтня 2020 року.

Однак у команді Зеленського неодноразово заявляли, що вибори можуть відбутись раніше. Зокрема, весною. Сам президент щодо дострокових місцевих виборів висловився коротко: "Не розслабляйтеся".

Новий закон про Київ і дострокові вибори в столиці: що пропонує "Слуга народу" – у матеріалі 24 каналу.