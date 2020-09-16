Політична партія "Слуга народу" розглядає народного депутата Олександра Ткаченка як основного кандидата на посаду міського голови Києва.

Ткаченко має комплексне бачення розвитку Києва, про це голова політсили Олександр Корнієнко розповів в інтервʼю виданню "НВ".

Цікаво: Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?

Водночас Корнієнко зазначив, що вибори в Києві відбудуться разом з усіма місцевими виборами – наступного року.

Як вирішить партія. Є різні люди, у яких є бачення розвитку столиці. В Олександра — комплексне, і він не соромиться ним ділитися. Логічно, що його розглядають як одного з основних кандидатів,

– пояснив він.

Що відомо про Олександра Ткаченка?Це – керівник комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу", а раніше – генеральний директор "1+1". У ЗМІ неодноразово називали його претендентом на посаду міського голови Києва на наступних виборах. Про його декларацію та інші важливі моменти читайте тут.

Що каже соціологія?

Якби вибори мера Києва відбувалися у жовтні, чинний міський голова столиці Віталій Кличко мав би високі шанси здобути в них перемогу – його підтримують 27,1% киян, п ро це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Також Кличко лідирує й серед тих, хто вже визначився – 36,6%. Одразу за Кличком йде представник "Слуги народу" Олександр Ткаченко – він отримав 13,3% голосів.



Кого кияни хочуть бачити мером? / інфографіка 24 каналу