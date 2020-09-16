Якби вибори мера Києва відбувалися у жовтні, чинний міський голова столиці Віталій Кличко має високі шанси здобути в них перемогу. Зокрема, його підтримують 27,1% киян. Також Кличко лідирує й серед тих, хто вже визначився – 36,6%.

Як свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, одразу за Кличком йде представник "Слуги народу" Олександр Ткаченко – він отримав 13,3% голосів. Замикає першу трійку український бізнесмен Андрій Пальчевський ( у його клініці Eurolab здавав аналізи перед дебатами з Порошенком чинний гарант Заленський). За Пальчевського проголосували б 9,3%.

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Решта позицій має такий вигляд:

6,4% – за колишнього голову КМДА Олександра Попова,

6% – за екнардепа Миколу Томенка ,

, 4,2% – за колишнього речника "Правого сектора" та нардепа Ради VIII скликання Борислава Березу,

3,5% – за "свободівця" Андрія Іллєнка ,

, 2,4% – за представника "Батьківщини" Володимира Бондаренка,

0,9% – за депутата Київради Сергія Гусовського

Крім того, за інших кандидатів свої голоси віддали 1,1% респондентів, 2%опитаних викреслили б усіх кандидатів або зіпсували б бюлетень, 3,9% – вирішили не брати участь у голосуванні, 18,6% – не визначилися, за кого голосувати, а 1,4% – відмовилися відповідати на запитання.

Щодо тих, хто визначився (такі показники є найближчими до можливих результатів виборів), то тут також лідирує Кличко – 36,6%. Водночас другим і третім йдуть Ткаченко (18%) і Пальчевський (12,6%).

Скільки набрали інші:

8,6% – Олександр Попов,

8,1% – Микола Томенко,

5,7% – Борислав Береза,

4,7% – Андрій Іллєнко,

3,2% – Володимир Бондаренко,

1,2% – Сергій Гусовський,

загалом 1,5% – решта кандидатів.

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Кого кияни хочуть бачити мером? / інфографіка 24 каналу

Крім того, киянам ставили такі питання:

– "Уявіть, будь ласка, що Ви можете віддати свій голос за декількох кандидатів. Скажіть, будь ласка, за якого ще Ви б також могли віддати свій голос?",

– "А за якого чи яких кандидатів Ви не голосували б за жодних обставин?",

– "А хто з цих кандидатів, на Вашу думку, має найвищі шанси стати наступним мером Києва?".

Як відповіли жителі Києва, Ви можете ознайомитися у нижченаведеній табличці.



Вибори мера Києва: рейтинг і антирейтинг претендентів

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