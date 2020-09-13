Парламентська фракція партії "Слуга народу" подала у Верховну Раду законопроєкт "Про столицю". Він передбачає проведення позачергових місцевих виборів у Києві ще до кінця 2019 року, а саме – 8 грудня.

Текст відповідного проєкту "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України – місто-герой Київ" передбачає, що 8 грудня жителі столиці будуть обирати на позачергових виборах мера Києва та депутатів Київради.

Важливо: Місцеві вибори: коли відбудуться і які шанси в партій

Окрім того, документ передбачає розділення посад голови Київської міської державної адміністрації та мера столиці. Зокрема, у новому законопроєкті вказано, що голова КМДА не має права суміщати будь-які інші посади.

Які зміни містить законопроєкт?

Проведення позачергових виборів у Києві 8 грудня; посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) несумісна з будь-якими іншими посадами; Київська міська рада скорочується з 120 до 84 депутатів; відновлення районних рад; районні ради отримають частину повноважень міськради; межі районів столиці затверджуються Кабміном за пропозиціями Київської міської ради, погодженим з районними радами Києва; районні ради в Києві можуть мати власну символіку, яка затверджується Київміськрадою; голова райради Києва обирається відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради таємним голосуванням більшістю депутатів від загального складу ради;

Ініціаторами проєкту виступили 39 народних депутатів: 36 зі "Слуги народу", двоє з "Опозиційної платформи – за життя" та один позафракційний.

Читайте також: Дострокові вибори в Києві: коли можливі і які сценарії розвитку подій

Хто планує балотуватися у мери Києва?

Чинний міський голова столиці Віталій Кличко;

Нардеп від "Слуги народу", колишній генпродюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко.

Попри це, за даними ЗМІ, Ткаченко має намір боротися лише за крісло мера Києва і відмовився претендувати на посаду голови КМДА.

Таке рішення "Слуги народу"стосується лише Києва. Місцеві вибори по всій країні вирішили не проводити цього року. Згідно з Конституцією України, чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Проте, зараз розглядається можливість перенесення їх на весну наступного року.

Що кажуть у Зеленського про місцеві вибори?Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.



Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.



Тому, за прогнозом експертів, нова влада таки захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.