Вже восени кияни обиратимуть нового очільника столиці. Очікується близько десятка кандидатів. Найбільший рейтинг в нинішнього голови Києва – Віталія Кличка. Він балотуватиметься у мери і цього разу. Утім, серед кандидатів є й багато інших відомих політиків, чії політтехнологи вигадують оригінальні піар-кампанії.

Тож хто може стати новим мером української столиці – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Давай по-новой

За посаду нового очільника Києва змагатиметься, зокрема, й колишній міський голова Харкова Михайло Добкін. Він уже встиг записати проморолик, у якому лунає культова для Києва пісня "Як тебе не любити, Києве мій". Однак, потіттехнологи вирішили дещо переробити композицію і замість вищезгаданого рядка, ми чуємо : "Як тебе не любили, Києве мій".

Проморолик Михайла Добкіна до виборів мера Києва: дивіться відео

Гончаренко – одесит та соратник Порошенка

На вибори київського міського голови йде чинний народний депутат від "Європейської солідарності" – одесит Олексій Гончаренко. Свого часу Гончаренко також був членом "Партії регіонів". Він обіцяє зробити комфортнішим місто для життя, зокрема вирішити проблеми з заторами, транспортом, забудовами.



Олексій Гончаренко / Фото з фейсбук-сторінки "Команда Гончаренко"

Головний конкурент Кличка

Головним суперником чинного міського голови згідно з рейтингами є столичний бізнесмен та журналіст Андрій Пальчевський. Засновник і фінансовий директор клініки та фонду "Євролаб". Саме у цій клініці, перед другим туром виборів президента України, здавав аналізи тоді ще кандидат у президенти – Володимир Зеленський.

Друге місце у виборчих перегонах Пальчевському пророкує і політолог Володимир Фесенко.

"Друге місце в цих поки умовних перегонах за посаду київського міського голови займає Андрій Пальчевський. У нього рейтинги близько 10% за останнім опитуванням "Центру Разумкова", тому поки формально він головний конкурент для Кличка", – зазначив Фесенко.



Андрій Пальчевський / Фото з фейсбук-сторінки Андрія Пальчевського

Слуга народу з Рави-Руської

Єдина кандидат жінка – Ірина Верещук. Парламентарка вже має досвід керування містом. Щоправда, вона була очільницею невеличкого прикордонного містечка Рава-Руська у Львівській області. А запам'яталась тим, що у листопаді 2013 року, коли президент-втікач Янукович не підписав угоду про асоціацію з ЄС – звернулась до Європарламенту з проханням прийняти розташоване біля кордону з Польщею містечко Рава-Руська до її складу. Самі жителі містечка залишились не надто вдоволеними її роботою. Жителі характеризують її, як "хитру" та "не дуже приємну жіночку" .



Ірина Верещук / Фото "Української правди"

Вар'яти шоу по-київськи

Своє бажання керувати містом не одноразово висловлював і відомий шоумен – Сергій Притула. Утім, наразі говорити про його участь у виборах ще зарано. Однак, якщо ж Притула таки балотуватиметься, він може стати ще однією вагомою силою.

"Якщо висуне, за чутками, "Голос" Сергія Притулу – він дуже відомий, то в принципі він теж може наростити рейтинг, але це потребує ефективної рекламної кампанії", – відзначив політолог Володимир Фесенко.



Сергій Притула / Фото з фейсбук-сторінки Сергія Притули

Боротьба лише починається

Нинішній мер Віталій Кличко вже розпочав активну передвиборчу кампанію. Його підтримують більшість киян. Втім експерти сходяться на тому, що розслаблятися ще не час.



Віталій Кличко/ Фото з твітер-сторінки Віталія Кличка

"Програти Кличко зможе за тих умовах, якщо ми побачимо якийсь серйозний скандал, чорні матеріали або промах в його команді", – наголосив політолог Олег Саакян.

За декілька тижнів розпочнеться справжня політична боротьба за "ласий шматок" – керування століцею України. Експерти кажуть, ця виборча кампанія обіцяє бути цікавою.