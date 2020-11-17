Вілкул знявся з другого туру виборів у Кривому Розі: причина
Чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул знявся з другого туру виборів мера міста. Таким чином за крісло міського голови змагатимуться Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Констянтин Павлов від ОПЗЖ.
Чому Вілкул знявся з виборів
Мер заявив, що не братиме участь у другому турі через стан здоров'я. Про це Вілкул сказав у своєму відеозверненні, повідомляє 24 канал.
До теми Мафіозі та колишній комуніст: ким насправді є Юрій Вілкул
Здоров'я, на жаль, стало підводити,
– зізнався Вілкул.
Крім того, Вілкул назвав свого "наступника". Ним нібито може бути Павлов, який вийде у другий тур замість Вілкула.
Що відомо про здоров'я Вілкула
Раніше ЗМІ повідомляли, що Вілкул був госпіталізований. Ймовірно, у нього були проблеми з серцево-судинною системою.
Дивіться відеозвернення Юрія Вілкула:
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter