Чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул знявся з другого туру виборів мера міста. Таким чином за крісло міського голови змагатимуться Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Констянтин Павлов від ОПЗЖ.

Чому Вілкул знявся з виборів

Мер заявив, що не братиме участь у другому турі через стан здоров'я. Про це Вілкул сказав у своєму відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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Здоров'я, на жаль, стало підводити,

– зізнався Вілкул.

Крім того, Вілкул назвав свого "наступника". Ним нібито може бути Павлов, який вийде у другий тур замість Вілкула.

Що відомо про здоров'я Вілкула

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вілкул був госпіталізований. Ймовірно, у нього були проблеми з серцево-судинною системою.

Зверніть увагу! Другий тур виборів мера Кривого Рогу відбудеться 22 листопада. Під час першого – Вілкул набрав найбільшу кількість голосів.

Дивіться відеозвернення Юрія Вілкула: