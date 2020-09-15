Випуск новин за 19:00: Місцеві вибори. Що відомо про Дмитра Головіна
У випуску новин за 25 липня станом на 19:00 – після завершення голосування на парламентських президент Зеленський закликав готуватися й до місцевих. Журналісти 24 каналу з'ясовували, чи варто проводити вибори на місцях дочасно. В Одесі правоохоронці затримали екс-начальника поліції Дмитра Головіна. Його підозрюють у розкраданні майна в особливо великих розмірах.
Також у випуску:
До якого комітету хоче увійти кандидати в нардепи від "Слуги народу" Роман Грищук – керівник студії "Мамахохотала".
СБУ затримала російський танкер, який блокував українські військові кораблі та сприяв полон 24 моряків у Керченській протоці.
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