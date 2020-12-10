На виборах мера Києва 25 жовтня 2020 року Віталій Кличко впевнено переміг й на найближчі роки забронював собі чудовий плацдарм для майбутніх звершень.

Віталій Кличко став легендою спорту та одним з найвідоміших українців у світі, також він не побоявся ризикнути та стати активним діячем двох українських революцій, нині – він безальтернативний мер Києва, який, цілком вірогідно, може стати наступним президентом України. Основні віхи біографії видатного спортсмена та популярного політика – читайте на 24 каналі.

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Біографія Віталія Кличка

Віталій Кличко народився 19 липня 1971 році у Киргизстані. Його батько був військовим льотчиком, а ця професія у СРСР передбачала часті переїзди. Рід Кличків – з Черкащини, має козацьке походження, також у Віталія та його брата Володимира є частка єврейської крові: прадід загинув у гетто у роки Другої світової, а бабусю – Тамару Етінзон – врятував від нацистів її чоловік і дід майбутніх боксерів – Родіон Кличко. Члени іншої гілки роду загинули під час сталінських репресій та Голодомору.

Віталій Кличко з батьками та молодшим братом / Фото з особистого архіву братів Кличків

З 1985 року родина Кличків осідає у Києві, куди з тодішньої Чехословаччини переводять батька. В часи так званої "Перебудови" дуже популярними стають східні протиборства та яскраве життя. Молодого фактурного юнака зацікавили обидві ці прикмети нового часу – він починає займатись боксом, а також дуже модним тоді кікбоксингом.

На талановитого двометрового хлопця звернули увагу та почали "вести" – дуже скоро Віталій Кличко стає чемпіоном світу з кікбоксингу серед любителів, підтверджує це звання та згодом переходить у профі, стає 4-разовим чемпіоном світу з кікбоксингу у надважкій вазі. Всього українець провів 35 боїв й переміг у 34 з них, єдиний програш – нокаут від британця Пола Ріда.

Родина

У Віталія Кличка – велика сім'я. Він одружився 26 квітня 1996 року на моделі Наталі Єгоровій. У пари троє дітей – сини Єгор-Даніель і Максим-Олександр, а також донька Єлизавета-Вікторія. Діти мають американське громадянство згідно права народження.

Боксерська кар'єра

У 1990-х популярність кікбоксингу пішла на спад, натомість бокс завдяки легендарному Майку Тайсону та багатьом іншим повернув собі популярність у всьому світі. Тоді ж Віталій Кличко та його молодший брат Володимир вирішили перекваліфікуватись саме на боксерів. Першим "промоутером" для перспективних бійців став відомий київський кримінальний авторитет Віктор Рибалко на прізвисько "Рибка". На жаль, це був типовий для того часу розвиток подій, оскільки професійного спорту в Україні тоді фактично не існувало.

Брати Клички в оточенні нині загиблих представників української мафії / Фото з особистого архіву Віктора Рибалка

Зараз брати Клички не хочуть згадувати про цей факт зі свого життя, але він відіграв велику роль на початку їх кар'єри. Також братами опікувався бізнесовий партер "Рибки" та один з перших українських олігархів Ігор Бакай. Саме втручання Бакая дозволило загасити допінговий скандал, через який Віталій Кличко змушений був пропустити Олімпіаду-1996 у Атланті та організувати заміну – замість Віталія до США поїхав і здобув золото його молодший брат – Володимир Кличко.

Майбутні чемпіони / Фото з особистого архіву братів Кличків

За неперевіреною інформацією, Бакай та Рибалко поділили витрати на Кличків 50/50, а ті мали відраховувати 50% з майбутніх заробітків. Також дехто вважає, що легенди боксу на початку кар'єри займались рекетом, але підтверджень цьому нема. Це підтверджує тогочасний тренер братів Володимир Золотарьов, який розповідав, що відмовив Кличків від участі у криміналі заради майбутнього у спорті.

Час непростий був, 90-і. Звали їх тоді і в бандити, і в рекет. Вони до мене підходили: "У нас же немає грошей, може, варто?". Я їм сказав: "Не лізьте нікуди, все у вас буде – і гроші, і все, – тренер братів Кличків та збірної України Володимир Золотарьов у інтерв'ю російським ЗМІ

Після тріумфу на Олімпіаді "Рибка" возив братів на оглядини до відомого промоутера Дона Кінга, але про співпрацю домовитись не вдалося (для кар'єри перспективних, але "сирих" боксерів так, мабуть, було краще). Натомість Бакай підшукав для Кличків менш ризикований варіант – у Німеччині. Тоді ж було укладено угоду з тамтешнім промоутером Клаусом-Пітером Колем та його компанією Universum Box-Promotion.

Ігор Бакай чимало зробив для старту кар'єри братів Кличків / Передвиборча агітація політика-кучміста

Коль найняв братам тренера – Фріца Здунека та зробив їх зірками у себе на батьківщині. Ба більше, завдяки звитягам братів Кличків професійний бокс став популярним у Німеччині, а країна перетворилась на один зі світових центрів цього виду спорту. Була у медалі й інша сторона – невибаглива німецька публіка захоплювалася перемогами українців над "мішками" й не дуже розумілася на тонкощах боксу, натомість Клички тривалий час були позбавлені конкуренції й сильних суперників.

У 1999 – через три роки після дебюту на професійному ринзі – 27-річний Віталій Кличко вперше стає чемпіоном світу у важкій вазі. Він здобуває титул WBO, коли за 4 з лишком хвилини буквально знищив британця Гербі Гайда.

За рік Кличко-старший втратив титул у бою з американцем Крисом Бьордом – поєдинок було зупинено через травму українця (це була його перша поразка). Після піврічної реабілітації Віталій повернувся в ринг та почав нове сходження. Поразка зробила українця сильнішим та стала мотивацією для нових перемог. Кличко-старший ніколи не був технічним боксером, але зумів розвинути свою сильні сторони та вміло використовувати власні габарити. Також Віталій Кличко показав себе як вправний тактик та дуже розумний боксер.

Влітку 2003 року відбувся найвідоміший бій Віталія Кличка, в якому українець боксував з найпотужнішим суперником за всю свою кар'єру – легендарним британо-канадським боксером Ленноксом Льюїсом. Бій було зупинено у 6 раунді через розсічення над оком українця – перемогу віддали Льюїсу, хоч на той час Кличко лідирував.

Легендарний бій Віталія Кличка та Ленокса Льюїса:

Після цього Леннокс пішов з боксу, а Віталій Кличко здобув світову славу. У грудні 2003 року Кличко повернувся в ринг, а у квітні 2004 знову завоював чемпіонський пояс у найпрестижнішій версії – WBC. У 8 раундах українець розбив кривдника свого молодшого брата – Корі Сандерса з ПАР.

Перший похід у політику

У 2004 році брати Клички розірвали контракт з німцем Клаусом-Пітером Колем та вирішили будувати своє майбутнє самостійно. Віталій Кличко захистив титул у ефектному бою проти Денні Вільямса у Лас-Вегасі у грудні 2004 й після цього оголосив перерву у своїй спортивній кар'єрі. 33-річний Кличко вирішив спробувати себе у політиці. Він доволі активно підтримав "Помаранчеву революцію" та показав себе як прихильник демократії та західних цінностей. Боксер був впізнаваний і мав народну любов, щоправда, зовсім не мав досвіду у політиці.

Проводирем у великій політиці для Віталія Кличка став Володимир Бондаренко – один з лідерів Майдану та добре знайомий з усією "внутрішньою кухнею". У 2005 році було запущено політичний проєкт боксера – партію "УДАР" (спочатку мала назву "Нова Країна"), а у 2006-му відбулась проба сил. Віталій Кличко балотувався в мери Києва, щоправда, не від власної партії, а від блоку "Пора-ПРП". Головним суперником він вважав чинного міського голову – Олександра Омельченка (за якого свого часу агітував, отримав від нього житло у столиці та мав спільні інтереси), натомість і він, і "Сан Санич" прогавили Леоніда Черновецького.

Банкір і прихильник харизматичного євангельського культу зумів побудувати ефективну роботу з електоратом – знамениті "бабушки Черновецького" масово пішли на виборчі дільниці та зробили мером "темну конячку", яка згодом увійде в історію як "Льоня Космос" та стане символом корупції та занепаду Києва, а ще – предтечею тренду на відвертих популістів у владі. Також Кличко у складі "Пора-ПРП" балотувався до Верховної Ради, але цей блок не здолав тривідсотковий бар'єр.

Віталій Кличко у ході своєї першої виборчої кампанії припустився всіх можливих помилок, але здобув необхідний досвід. Боксер фінішував другим, але все ж переміг свого колишнього ментора – обійшов Омельченка на 35 тисяч голосів.

Навесні 2008 році Кличко знову спробував стати мером Києва, але з 205 316 голосами (майже 18%) виявився лише третім.

Відновлення спортивної кар'єри та перші великі політичні перемоги

Після черговою поразки на політичному ринзі Віталій Кличко вирішив відновити свою кар'єру боксера. 11 листопада 2008 українець повернув свій титул чемпіона WBC, коли добряче відлупцював моцного нігерійця Семюела Пітера.

Хоч перший похід у політку фактично забрав боксерський прайм Кличка – обставини склались на його користь. По-перше, в цей час важкий дивізіон переживав глибоку кризу – крім брата Володимира серйозних конкурентів у Віталія не було, по-друге, Кличко-старший оточив себе фахівцями найвищого гатунку та зумів продовжити своє спортивне життя, по-третє, команда менеджерів створювала для чемпіона найкращі умови та додаткові проблеми для його суперників.

Віталій Кличко та його велика родина / Фото фан-клубу братів Кличків

Всі ці фактори дозволили українцю домінувати, піти непереможеним у 41 рік, а також стати легендою та одним з найвизначніших боксерів в історії важкого дивізіону. Віталія Кличко навіть порівнювали з Роккі Марчіано, який також не був надто яскравим боксером, але став легендою та одним з найкращих в історії.

Всі нокаути у великій кар'єрі великого боксера:

Восени 2012 Віталій Кличко провів свій останній бій й остаточно пішов у політику (офіційно оголосить про завершення кар'єри боксера лише у грудні 2013). Фактично він її й не залишав, а боксерські поєдинки були своєрідним відрядженням. Після поразки на мерських виборах-2008 він все ж став депутатом Київради та привів до столичного парламенту "Блок Віталія Кличка", куди увійшли як політики, так і просто бізнесмени.

У міськраді молодий політик дізнався про тонкощі цього ремесла, зокрема – про кулуарні домовленості, зраду однопартійців та компроміси. У 2009 році Віталій Кличко зумів навіть застосувати свої спортивні навички під час чублення у Київраді 13 жовтня. Тоді він та його прибічники блокували трибуни, щоб не дозволити команді Черновецького та "регіоналів" провести сесію та потрібні їм рішення. Тоді боксер мав всі шанси провести сутичку з олімпійським чемпіоном з боротьби Ельбрусом Тедеєвим та олімпіоніком-баскетболістом Олександром Волковим – нардепи-регіонали прибули розблоковувати трибуну, але все обмежилось штовханиною та вербальними обіцянками. Так гартувався Кличко-політик.

Віталій Кличко проводить бій у Київраді, 2009 рік:

У 2010 році Кличко переформатовує свою партію – так з'являється "УДАР" (за гучною алюзією з боксом криється абревіатура "Український Демократичний Альянс за Реформи". Тоді ж колишній боксер починає готуватись до виборів до Верховної Ради. Віталій Кличко стає більш радикальним – він активно опонує "регіоналам" та Віктору Януковичу, бере участь у протестних акціях.

4 липня 2012 Кличко приєднався до акції протесту проти прийняття мовного закону – він вступив у сутичку з міліціянтами, коли спробував не допустити президента Януковича на пресконференцію в "Український Дім". У ході сутичку Кличко отримав порцію сльозогінного газу. Кадри з Кличком облетіли весь світ та перетворили молодого політики на одного з лідерів опозиції проросійському режиму Януковича.

Кличко на протестах проти режиму Януковича, 2012 рік – 4 липня (день):

4 липня 2012 (ніч):

Восени 2012 року Віталій Кличко святкував свою першу велику політичну перемогу. Його партія "УДАР" пройшла до парламенту – фракція з 42 народних депутатів стала ядром демократичної опозиції. Влітку 2013 Кличко заявив, що буде змагатись за президентську посаду на виборах-2015. Проте, історія пішла іншим шляхом – президент Янукович не досидів на своїй посаді до кінця через Революцію Гідності.

Фото, яке облетіло цілий світ / Фото ТАСС

Герой Революції

Віталій Кличко став одним з лідерів та активних діячів Євромайдану – як і Арсеній Яценюк та Олег Тягнибок. Щоправда, виступати на великій сцені на Майдані Незалежності у нього не дуже виходило, інша справа – діяльність поза сценою, де Кличко був щирим та немов риба у воді. Він не уникав зіткнень з "Беркутом" та добряче отримав від прихильників Януковича, був серед простих мітингарів вдень і вночі, не цурався міцного слова, коли це було необхідно.

Кличко на Євромайдані:

У лютому 2014 у Відні відбулась вже легендарна зустріч олігарха Дмитра Фірташа, колишнього міністра уряду Азарова Петра Порошенка та Віталія Кличка. На ній більш досвідчені Порошенко та Фірташ вмовили лідера Євромайдану піти на поступки та підтримати власника Roshen як майбутнього президента.

Винятково таємно та практично непомітно для усіх кандидат у президенти Петро Порошенко та Віталій Кличко зустрілись в Австрії з Дмитром Фірташем. (...) Минулої середи Фірташ задекларував шоколадному барону Порошенку свою підтримку як кандидату в президенти України, – австрійська газета Österreich про таємну зустріч українців у Відні

Популярний серед українців Кличко мав відмовитись від президентських амбіцій на користь Порошенка, що під час Революції був у тіні, та задовольнитися посадою мера столиці. Також фактично під контроль Порошенка та Фірташа відходила парламентська фракція Кличка, що стала основою для майбутнього БПП. Так у ході зустрічі, яка тривала 28 годин, була вибудована архітектура української влади на найближчі роки.

Кличко та його нерухомість, якої нема:

Мер Києва

29 березня 2014 року Віталій Кличко офіційно відмовився від участі у президентській кампанії, заявив про підтримку Порошенка та свої амбіції вкотре позмагатись за посаду міського голови Києва. Цьому передувала серія публікацій компромату на боксера-політика у ЗМІ, зокрема, підняли історію про співпрацю з Бакаєм та Рибалком.

Кличко – мер / Фото пресслужби КМДА

У травні 2014 Кличко переміг на виборах мера Києва (56,7%) та склав мандат народного депутата.

Паралельно Віталій Кличко ставав зіркою соцмереж. Публічні виступи були складним випробуванням для молодого політика й він регулярно генерував кумедні обмовки, що миттєво перетворювалися на меми.

Кличко – зірка соцмереж:

Серед найвідоміших перлів Віталія Кличкам безумовним хітом вважається фраза "А у завтрашній день дивитись можуть не лише тільки всі. Мало хто може це зробити". Втім, були й інші. Сам політик з цим вже, схоже, примирився й навіть видав у 2020 році книжечку-цитатник, де зібрав найвідоміші свої обмовки.

До теми Чим багатий мер Києва – декларація Віталія Кличка

Перша мерська каденція Віталія Кличка вийшла неоднозначною.

З одного боку, було побудовано кілька важливих транспортних розв'язок, проведений ремонт доріг, були відновлені занедбані парки та збудовані нові, з'явились нові інфраструктурні об'єкти, відкрито нові станції метро – будується метро на Виноградар, думають, як провести метро на Троєщину, зрушилося з мертвої точки питання з мостами тощо.

Кличко на відкритті пішохідного мосту, 2019 рік:

З іншого боку, до мера та його оточення чимало питань. Зокрема, у багатьох проєктах є чимала корупційна складова, кошторис Шулявського мосту був непомірно роздутий, а знаменитий пішохідний міст, який з'єднав відновлену Володимирську Гірку з Хрещатим Парком, одразу втратив свою "прозорість". Також за часів Кличка столиця перетворилася на місце хаотичної забудови, подекуди складалося враження, що Києвом правлять забудовники Микитась, Столар, Алієв, Ківан, Поливода та інші, а не обраний громадою мер.

Дивіться, як Кличко потрапив у скандал через дружбу з забудовниками:

Втім, численні корупційні скандали не дуже вдарили по репутації Віталія Кличка – він показав себе непоганим кризовим менеджером та людиною, яка вміє працювати з негативом. Мер не уникав проблем і постійно особисто з'являвся на місці численних аварій та катаклізмів, що їх регулярно продукувала зношена капітальна інфраструктура столиці України. Завдяки цьому народився мем про "міст, який втомився", а також віра киян у безальтернативність мера, у якого не все виходить, але він старається. До того ж, робить це завзято та з гумором.

Мер-месник:

До мера чимало питань, але до кого їх нема:

У 2019 році нова влада спробувала усунути Віталія Кличка від влади за допомогою давньої колізії у законодавстві – керманич Київради одночасно є й очільником КМДА. Тому повноваження ці міг припинити Кабмін. Але спроби тодішнього голови Офісу президента Андрія Богдана завершились фіаско.

Кличко виявився Богдану не по зубах / Фото пресслужби Віталія Кличка

Кличко на захист залучив своїх західних друзів на чолі з довіреною особою президент США Руді Джуліані та атаку відбив. Так Кличко уник дострокових виборів, переконався у власній силі, а ще це була перша відчутна поразка Зе-команди.

У 2020 році Віталій Кличко не відмовився від своєї "фішки":

Чим запам’яталась перша каденція мера Кличка:

Вибори-2020 та нові виклики

На вибори-2020 Віталій Кличко йшов у якості безумовного фаворита, у якого просто немає суперників. Він показово відмовився від підтримки партії Петра Порошенка, яка хотіла примазатись до популярного політика та заявила про підтримку Кличка, також чинний мер ніяк не реагував на спроби критики від опонентів і лишився над процесом.

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Вибори 25 жовтня підтвердили правильність обраної стратегії – Віталій Кличко переміг вже у першому турі з результатом 50,52% голосів (це вперто не хотіли визнавати й дуже довго рахували голоси). 1 грудня 2020 року Віталій Кличко офіційно почав свою другу каденцію на посту мера Києва.

1 грудня 2020 офіційно почалась друга мерська каденція Віталія Кличка / Фото пресслужби Віталія Кличка

Обраний мер Києва та обраний президент США / Фото пресслужби Віталія Кличка

Нині Віталій Кличко має другий рейтинг довіри серед українців, а це привід подумати про новий виклик. Кияни ж мають змогу побачити – як Віталій Кличко виконуватиме обіцянки зі своєї передвиборчої програми.

Важливо Що обіцяє Віталій Кличко: програма мера Києва 2020