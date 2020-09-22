Спікер Верхвоної Ради Дмитро Разумков виступає проти всенння змін до постанови парламенту про призначення місцевих виборів в Україні. На думку Разумкова, це кине тінь на законність усього виборчого процесу.

Зацікавлених у зриві виборів нема

Наразі спікер не бачить зацікавлених у зриві голосування. Про це Разумков розповів в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

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У неділю висували кандидатів по країні, хтось в суботу проводив конференції і з'їзди. Тобто сьогодні внести зміну в цю постанову – це поставити під сумнів легітимність проведення виборів. Чому? Тому що вибори – це послідовність дій: одна йде за іншою,

– заявив Разумков.

Разумков наголосив, постанову про місцеві вибори ухвалюють не пізніше, ніж за 90 днів до їх старту. Отож зараз міняти щось недоцільно.

Москва через постанову блокує обмін полоненими

Зазначимо, що саме через постанову парламенту Росія блокує мінські перемовини. Москву не влаштовує те, що на окупованих територіях голосування не відбудеться. Як повідомив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, саме через цей камінь спотикання росіяни не хочуть обговорювати обмін полоненими.

Що Росія вимагає змінити в постанові