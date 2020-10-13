Всеукраїнське опитування – це пробник референдуму, – Стефанчук
Президент Володимир Зеленський анонсував, що 25 жовтня під час виборів планують провести загальноукраїнське опитування. За словами першого віцеспікера парламенту Руслана Стефанчука, питання, які поставлять перед виборцями, згодом можуть винести і на референдум.
Деякі з питань можуть винести на референдум
Про це Стефанчук заявив в коментарі одному з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Всеукраїнське опитування – це пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливі, і яка позиція з цих питань. Я не виключаю, що деякі з цих питань, які будуть обговорені, надалі можуть бути ініційовані у порядку референдуму,
– сказав віцеспікер.
На думку Стефанчука, у проведенні опитування у день голосування немає нічого нелегітимного. Адже це – не визначена законом процедура, а "добра ініціатива".
Список питань – вже відомий, – Стефанчук
Щодо питань – то їх, зазначив Стефанчук, Зеленський оголосить вже незабаром.
Ці питання вже визначені. Цьому передувала кропітка соціологічна робота,
– додав політик.