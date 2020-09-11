У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 вересня – кого жителям столиці обрати градночальником Києва – питання непросте. Але нарешті прилетів знак з неба, точніше – Ірина Верещук із зеленою парасолькою. Борода стрімко увірвалася в моду кілька років тому. Не оминула ця тенденція і українську політику. Проте, схоже, бородані опинилися в немилості уряду Шмигаля.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Першокласниця з Трускавця будує плани на майбутнє.