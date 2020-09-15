Президент Зеленський пояснив, як обиратимуть кандидата у мери Києва від "Слуги народу". Він зазначив, що це відбуватиметься у форматі внутрішнього праймеріз партії.

Водночас на внутрішньому праймеріз будуть кандидати не лише від "Слуги народу". Про це повідомило видання НВ.

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Як відбуватиметься процедура

На внутрішньому праймеріз "Слуги народу" кандидати у мери столиці мають показати програму планів роботи у Києві. Після цього Зеленський поміряє соціологію і побачить, у кого більше шансів.

За словами президента, декому "набридло бути у Верховній Раді", тому низка нардепів захотіла бути мерами. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами у Заліссі.

Що таке праймеріз?Це такий тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їхній електорат, як правило, близький.

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