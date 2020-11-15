У низці українських міст 15 листопада відбувається другий тур місцевих виборів. Зокрема, голосують жителі Сум, Одеси, Луцька, Краматорська, Кам’янця-Подільського, Херсона та Українки. Детально про перебіг голосування читайте у матеріалі 24 каналу.

Як відбувається другий тур виборів

Херсон

Усі 160 дільниць, розташованих на території Дніпровського, Суворовського та Корабельного районів, відкрилися о 08:00 і працюють в штатному режимі. Про це у фейсбуці інформує поліція Херсонщини.

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Охорону громадського порядку та безпеку громадян забезпечують 320 співробітників поліції.

Кворум на ранкових засіданнях був. Про це повідомляють представники Комітету виборців України, пише Херсон оnline. Напередодні відбулися заміни в виборчих комісіях.

Хоча в Херсоні багато хворих COVID-19 і виборців на самоізоляції, на тих виборчих дільницях де були наші спостерігачі, відсутні заяви від таких хворих,

– кажуть у КВУ.

Цікаво, що напередодні один зі штабів пообіцяв винагороду в 30 тисяч гривень за інформацію про фальсифікацію виборів і про так звані "сітки" і "каруселі". У місті виникли чутки про начебто наявність ручок з чорнилом, яке зникає.

Як відбуваються вибори у Херсоні: Фото Херсон оnline

Одеса

Як проходять вибори на одній із дільниць, а саме №511290, розташованій на вулиці Успенській, 8, розповідає 048.ua.

Дільниця розпочала роботу рівно о 08:00. Журналісту видання не виміряли температуру на вході. За його спостереженнями її не перевіряли й у інших. Однак пускали лише виборців у масках.

Члени виборчої комісії також в масках, лише один без. Крім того, лише один із представників комісії мав рукавички. А ручки після використання ніхто не дезінфікує.

Голосування на одній із дільниць Одеси: Фото 048.ua

Зверніть увагу Порушення під час другого туру місцевих виборів 15 листопада: фото, відео

Суми

Виборчі дільниці в місті відкрилися вчасно. Про це повідомляє "Суспільне".

Їх 135, як і в першому турі. Загалом у Сумах 230,9 тисячі виборців. Усі дільниці забезпечені дезінфекторами. Наразі у місті не виникло жодних проблем під час голосувань.



Другий тур виборів у Сумах / Фото "Суспільного"

Краматорськ

Усі виборчі дільниці у місті розпочали роботу вчасно, пише "Восточный проект".

За словами голови дільничної виборчої комісії Алли Орлової, члени комісії забезпечені антисептиками, масками, рукавичками.

Перед столами є захисні екрани. На вході міряють температуру. Соціальну дистанцію теж зберігають. Людей закликають приходити голосувати.

Як проходять вибори у Краматорську: Фото "Восточного проекта"

У Луцьку та Кам’янці-Подільському вибори теж почалися вчасно.

Другий тур виборів: що відомо

Він проходить у Сумах, Одесі, Луцьку, Херсоні, Краматорську, Кам’янці-Подільському. Жителі цих міст не змогли обрати мера у першому турі – тобто жоден кандидат не набрав понад 50% голосів.

Кожен виборець отримує бюлетень із двома кандидатами. Людині потрібно тільки поставити галочку або плюсик у квадратику навпроти кандидата, якого вона підтримує.

До слова, другий тур проводять лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей. Однак є виняток – Українка. У місті значно менше населення, однак 2 кандидати там набрали однакову кількість голосів.



Як безпечно голосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу