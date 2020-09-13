У Комітеті виборців України застерегли владу від використання адміністративного ресурсу на місцевих виборах. Вони визначили 5 його ознак.

Мотивували це тим, що багато виборців використовують свої повноваження в політичних цілях. Про це повідомили на фейсбук-сторінці КВУ.

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Довідка. Адмінресурс – це змушувати підлеглих голосувати за себе або іншого кандидата, а також приписувати собі досягнення, які, по суті, є повсякденною роботою – розподіляти гроші, направляти їх на освіту, медицину, пенсії, дитячі майданчики, дороги тощо.

Залучати до проведення виборів СБУ, Офіс Президента, окремих міністерств, місцевих держадміністрацій чи інших органів влади – також є проявом адмінресурсу. Крім цього, виборче законодавство забороняє кандидатам, які обіймають посади в органах державної влади використовувати для роботи, пов'язаної з проведенням передвиборчої агітації ресурси за місцем роботи, а саме:

підлеглих осіб,

службовий транспорт,

зв'язок,

устаткування,

приміщення,

та інші об'єкти.

Представники влади часто робили гучні заяви та розповідали про свої наміри, які можуть мати ознаки адмінресурсу. КВУ визначив 5 таких ознак влади з ознаками адмінресурсу, базуючись на їхніх заявах.

► Виступ Дубінського

Олександр Дубінський зробив заяву під час виступу на зборах фракції "Слуги Народу" щодо організації праймеріз на посаду мера Києва. На зборах був присутній глава держави. Тоді Дубінський заявив, що обговорював із Зеленським кримінальні справи щодо Кличка.

А якщо ще й будуть підійматися кримінальні справи, про які ми з Володимиром Олександровичем говорили, я думаю, він (Кличко, – 24 канал) не доживе до виборів, він просто втече,

– заявив Дубінський.

► Володимир Зеленський

Володимир Зеленський на брифінгу 16 липня заявив, що всіх кандидатів від "Слуги народу" перед виборами перевірить Служба безпеки України.

"У нас є один принцип – ми не можемо, дійсно прослідкувати за всією країною. Але в нас є такий принцип, що всі кандидатури будуть проходити безпекові речі. І від Служби безпеки ми будемо просити допомогу, і від інших правоохоронних органів, щоби потім не було сюрпризів", – сказав Зеленський.

► Голова Закарпатської ОДА

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров говорив, що може перевіряти кандидатів на місцеві вибори від "Слуги народу" разом з Офісом Президента.

"Я не прихильник того, щоби голова ОДА займався політичним будівництвом у регіоні. Але, звичайно, я буду дотичний до штабу. Проводитиму такий собі "шифтинг" людей, які можуть бути токсичними, мати якийсь негативний бекґраунд, що завадив би формуванню нормального рейтингу партії. Я маю всі можливості, щоби таку інформацію отримувати й передаватиму її в Офіс Президента", – говорив він.

► Олександр Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в одному інтерв'ю зазначав, що залучили Офіс Президента та Мінцифри до відбору кандидатів у мери від "Слуги Народу".

Є команда Михайла Федорова та Сергія Трофімова, яка займається інтеграцією всього, що стосується регіонального розвитку в одну систему. Вони намагаються поєднати щось від Мінрегіону, щось від ОП, щось із депутатської лінії. У них є цікава ідея, суть якої в тому, що вони багато-багато людей знайшли за певними параметрами, і ми дивимося на цих людей, з кимось із них ведемо бесіди,

– зазначив Корнієнко.

► Олександр Качура

Крім того, нардеп Качура заявляв, що голоси під час праймеріз "Слуги Народу" в Києві мали підраховувати працівники Офісу Президента.

На думку КВУ, усі ці заяви можна розглядати як підготовку до використання адмінресурсу на місцевих виборах.



Ознаки адмінресурсу / Фото КВУ

До слова, місцеві вибори заплановані на 25 жовтня 2020 року. Нещодавно за це проголосувала Верховна Рада, а президент підписав зміни до виборчого законодавства.