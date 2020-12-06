У Кривому Розі 6 грудня проходить 2 тур виборів мера. Спостерігачі зафіксували низку порушень. Зокрема, фотографування бюлетенів та розкриття таємниці голосування.

Які порушення зафіксували

Часто виборці демонстрували свій виборчий бюлетень. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

До речі У Кривому Розі стартував другий тур місцевих виборів

Наприклад, деколи люди відмовлялись таємно голосувати у кабінці. Також виборці свідомо розкривали таємницю голосування. Такі порушення зафіксували на 7,41% дільниць.

Випадки фотографування бюлетенів не були масовими – на 1,85% дільниць. Наприклад, у Чернівцях відповідний показник становив 5,17%.

Спостерігачі зазначили, що виявили небагато порушень щодо порядку видачі або отримання виборчих бюлетенів. Такі випадки були всього на 1,85% ДВК.

Крім цього, в ОПОРІ додають, що часто виборці намагались проголосувати замість родичів або просто без пред’явлення документа.

Зауважимо, спостерігачі не зафіксували жодного інциденту незаконного вкидання виборчих бюлетенів пачками.



Порушення на виборах у Кривому Розі / Інфографіка ОПОРИ

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