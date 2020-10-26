У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що за їхніми спостереженнями й статистикою, найбільше правопорушень на виборах виявили в Київській області. Втім загалом правоохоронці оцінюють виборчий процес як безпечний і такий, що дозволить сформувати обрані органи місцевої влади.

Свою думку щодо того, в якому регіоні були найбрудніші порушення на виборах, розповів заступник глави МВС Антон Геращенко, посилаючись на власні спостереження. Відео й деталі з брифінгу правоохоронців публікує Нацполіція.

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Можу сказати, що найбільш гаряча ситуація була, за моїми оцінками, у Київській області,

– розповів Геращенко.

Директор комунікацій МВС Артем Шевченко відзначив, що також багато адміністративних і кримінальних правопорушень зафіксували ще в трьох регіонах – Києві, Одесі й Одеській області.

Коротко про порушення на виборах:

Загалом правоохоронці зареєстрували 228 повідомлень і заяв про порушення під час виборчого процесу. Найчастіше вони стосувалися незаконної агітації – 41 повідомлення.

Всього правоохоронні органи отримали понад 5 тисяч повідомлень про порушення. Від початку виборчого процесу розпочато 159 кримінальних проваджень, а також складено 324 адміністративні протоколи.



Порушення на місцевих виборах 2020 року / Інфографіка 24 каналу