Єрмак прокоментував можливе висунення свого кума Тищенка в мери Києва
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак спростував власний інтерес у виборах мера Києва та наголосив: він не має жодного стосунку до висунення на цю посаду свого кума Миколи Тищенка.
Зрештою, "Слуга народу" проводитиме внутрішній праймеріз для визначення найсильнішого кандидата у Києві. Про це Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю "Лівому берегу".
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"У будь-якому випадку будемо робити внутрішній праймеріз, який визначить найсильнішого кандидата. Це може бути кандидат як з лав партії, так і поза ними. Київ багатий сильними особистостями", – зазначив він.
Єрмак про кума Тищенка
Водночас, якщо партія затвердить кандидатом Миколу Тищенка, Єрмак сказав, що буде за нього радий. Він додав, що знайомий з ним багато років, хрестив його сина, але з Тищенком ніколи не мав жодного спільного бізнесу.
Хочу прояснити момент: коли Коля прийшов з ідеєю, що хоче йти на парламентські вибори, я сказав, що не буду клопотати, рекомендувати його в список ... Я сказав йому: хочеш іти – йди і перемагай. Ось це розтиражоване "кум Тищенко" має мало спільного з реальністю,
– уточнив глава Офісу Президента.
Він додав, що зараз мало спілкується з Тищенком та навіть не мав можливості особисто привітати його з днем народження.
Тому до його висунення виборах мера Києва чи планів він не має ніякого стосунку.
"Я точно не буду в цьому брати участі. Якщо партія вважатиме його гідним кандидатом – клас. Якщо ні – до мене по допомогу не варто звертатися", – уточнив Єрмак.
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Ставлення Єрмака до Кличка
Глава Офісу Президента наголосив, що у конфлікті Богдана і Кличка не займав жодної позиції. Єрмак зауважив, що його попередник багато говорив про те, що Кличко щось порушив, втім, сам він притримується думки: якщо порушив – хай це доведе слідство.
Також Єрмак додав, що вважає Кличка видатним спортсменом, брендом України.
Про мера Черкас
Оцінку меру Черкас, який у травні заявив про різке послаблення карантину у місті, дадуть люди на виборах. Єрмак пояснив: свій наратив влада не збирається нікому нав’язувати.
Вибори виборами, але є країна і сьогоднішнє життя в цій країні. А COVID показав, хто за країну, а хто за себе конкретно,
– коротко додав глава ОП.
Єрмак про стратегію на місцевих виборах
Єрмак розповів, що "Слуга народу" має свою стратегію на місцевих виборах. А ось стратегія влади, враховуючи, що партія є провладною, – говорити про конкретні речі та досягнення.
"Стратегія – показати конкретне виконання обіцянок, які були дані президентом Зеленським протягом його президентської кампанії і партією "Слуга народу" в ході парламентської", – підсумував він.
Що відомо про місцеві вибори:
- Вони мають пройти 25 жовтня 2020 року. В цей день обиратимуть депутатів і голів міських, районних, сільських та селищних рад.
- Незважаючи на пандемію коронавірусу, вибори вирішили не переносити.
- Їх поки не планують проводити лише на тимчасово окупованих територіях.