Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак спростував власний інтерес у виборах мера Києва та наголосив: він не має жодного стосунку до висунення на цю посаду свого кума Миколи Тищенка.

Зрештою, "Слуга народу" проводитиме внутрішній праймеріз для визначення найсильнішого кандидата у Києві. Про це Андрій Єрмак розповів в інтерв’ю "Лівому берегу".

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"У будь-якому випадку будемо робити внутрішній праймеріз, який визначить найсильнішого кандидата. Це може бути кандидат як з лав партії, так і поза ними. Київ багатий сильними особистостями", – зазначив він.

Єрмак про кума Тищенка

Водночас, якщо партія затвердить кандидатом Миколу Тищенка, Єрмак сказав, що буде за нього радий. Він додав, що знайомий з ним багато років, хрестив його сина, але з Тищенком ніколи не мав жодного спільного бізнесу.

Хочу прояснити момент: коли Коля прийшов з ідеєю, що хоче йти на парламентські вибори, я сказав, що не буду клопотати, рекомендувати його в список ... Я сказав йому: хочеш іти – йди і перемагай. Ось це розтиражоване "кум Тищенко" має мало спільного з реальністю,

– уточнив глава Офісу Президента.

Він додав, що зараз мало спілкується з Тищенком та навіть не мав можливості особисто привітати його з днем народження.

Тому до його висунення виборах мера Києва чи планів він не має ніякого стосунку.

"Я точно не буду в цьому брати участі. Якщо партія вважатиме його гідним кандидатом – клас. Якщо ні – до мене по допомогу не варто звертатися", – уточнив Єрмак.

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Ставлення Єрмака до Кличка

Глава Офісу Президента наголосив, що у конфлікті Богдана і Кличка не займав жодної позиції. Єрмак зауважив, що його попередник багато говорив про те, що Кличко щось порушив, втім, сам він притримується думки: якщо порушив – хай це доведе слідство.

Також Єрмак додав, що вважає Кличка видатним спортсменом, брендом України.

Про мера Черкас

Оцінку меру Черкас, який у травні заявив про різке послаблення карантину у місті, дадуть люди на виборах. Єрмак пояснив: свій наратив влада не збирається нікому нав’язувати.

Вибори виборами, але є країна і сьогоднішнє життя в цій країні. А COVID показав, хто за країну, а хто за себе конкретно,

– коротко додав глава ОП.

Єрмак про стратегію на місцевих виборах

Єрмак розповів, що "Слуга народу" має свою стратегію на місцевих виборах. А ось стратегія влади, враховуючи, що партія є провладною, – говорити про конкретні речі та досягнення.

"Стратегія – показати конкретне виконання обіцянок, які були дані президентом Зеленським протягом його президентської кампанії і партією "Слуга народу" в ході парламентської", – підсумував він.

Що відомо про місцеві вибори: