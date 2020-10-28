Юрій Вілкул - справжній релікт української політики. З 2010 року він незмінно править Кривим Рогом й не планує йти на пенсію. За роки при владі Вілкул перетворив місто на феодальну вотчину й не бажає віддавати владу нікому.

У 2020 році 71-річний Юрій Вілкул не бажає лишати тепле місце очільника одного з найбагатших і найважливіших райцентрів в Україні. 25 жовтня на виборах міського голови Кривого Рогу він з відривом взяв перше місце (згідно екзитполів). Нині йде підрахунок голосів, у ході якого вирішиться, чи буде другий тур. Хто такий Юрій Вілкул і чому його називають вічним мером – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія, освіта та кар'єра Юрія Вілкула

Юрій Вілкул народився 14 листопада 1949 у повоєнному Кривому Розі. Давнє козацьке місто після завершення Другої світової було відбудоване як одне з великих будівництв загальнодержавного значення та за лічені роки перетворилось на взірцевий промисловий центр цілого регіону – з численними заводами та гірничозбагачувальними комбінатами. Кривий Ріг славиться покладами металевих руд й забезпечував 50% товарного заліза для всього СРСР.

Особливих варіантів розвитку кар'єри у Юрія не було – з 16 років він працював токарем на місцевій шахті. За три роки молодий робітник поступає на навчання до місцевого Гірничорудного інституту, але після його закінчення не поспішає до шахти, а лишається на науковій роботі у якості теоретика. Тоді ж Юрій Вілкул активно рухається по ідеологічній лінії й стає заступником голови профспілки інституту, проходить шлях від комсомольця до комуніста.

З 1983 по 1987 Вілкул попрацював в реальному секторі на посаді заступника начальника управління Криворіжкомплектпостач, але згодом повертається до своєї alma mater – Криворізький гірничорудний інститут. Тут Вілкул проходить шлях від старшого викладача до ректора, а сам виш спочатку стає Криворізьким Технічним Університетом (в 2011 він отримає від міністра Табачника статус "національного", коли Вілкул вже буде міським головою Кривого Рогу).

Саме цей виш закінчила перша леді України Олена Зеленська, брати Шефіри, олігарх-втікач Петро Димінський, мер Херсона Володимир Сальдо, а також декілька міністрів і топ-чиновників. Також тут навчався син Юрія Вілкула – Олександр – колишній губернатор Дніпропетровської області та віцепрем'єр часів Януковича. Саме тут чимало посадовців захистили свої дипломи та отримали наукові ступені.

В 1990-і ця справа була поставлена на конвеєр й керував ним безпосередньо Юрій Вілкул. Також він замкнув на собі підготовку кадрів для численних місцевих підприємств (в першу чергу – ГЗК – гірничозбагачувальних комбінатів), що після дикої приватизації миттєво стали прибутковими та почали приносити своїм новим власникам (зокрема, Рінату Ахметову, Ігорю Коломойському, Олександру Ярославському, Петру Димінському та іншим) мільярди.

Вілкули – батько й син / Фото персонального сайту Олександра Вілкула

Також одним з топ-менеджерів Південного ГЗК став син Вілкула – за контроль над цим підмриємством точилися жорсткі бої між Ахметовим і Коломойським. Вілкул-молодший спочатку був на стороні останнього, але згодом підтримав донецького олігарха й став одним з керівників його холдингу "Метінвест". Батько у цей час активно співпрацює з регіоналами у рідному місті.

Міський голова Кривого Рогу

В 2006 році Олександр Вілкул обирається народним депутатом, тоді ж свою активну політичну кар'єру починає Вілкул-старший – він бере участь у місцевих виборах і стає головою Дніпропетровської облради.

Після обрання Януковича президентом в 2010 році Вілкул-молодший стає Дніпропетровським губернатором, а Вілкул-старший йде на вибори міського голови Кривого Рогу й перемагає. З цього часу він лишається фактичним господарем одного з найбагатших міст України.

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Фактично в місті були створені паралельні органи влади, в той час, як офіційні виконували роль ширми та прикриття для корупційних оборудок. Вілкул розставив на ключові керівні посади своїх родичів або друзів та особисто відданих йому людей. Таким чином утворився клан Вілкулів, який навіть називають "українськими Ланністерами" за аналогією з героями циклу романів Джорджа Мартіна. Крім особистого збагачення та продовження володарювання головною задачею клану було забезпечення інтересів найбагатшої людини держави – Ріната Ахметова.

Юрій Вілкул на Південному ГЗК / Фото пресслужба Криворізької міськради

З цим завдання Вілкули чудово пораються, щоправда, при цьому нехтуються інтереси простих жителів міста. У Кривому Розі – одні з найгірших доріг в Україні, надзвичайно високі комунальні тарифи та невтішна репутація одного з найзабрудненіших міст Європи.

Скандали

Уся діяльність клану Вілкулів у Кривому Розі супроводжується багатьма скандалами. Проте тримати все у таємниці – як було у випадку народного повстання у Кривому Розі за часів СРСР – неможливо.

За правління Юрія Вілкула місто законсервувалось та перетворилось на "філіал СРСР". Втім, багатьом мешканцям міста така ситуація не подобається – вони намагались скинути владу людина Ахметова демократичним шляхом – на виборах. Найбільш вдалою на цей час була спроба 2015 року. Втім, і вона зазнала поразки.

Майдан у Кривому Розі вимагає відставки Вілкула / Фото Єгора Соболева

Тоді всі шанси на перемогу мав кандидат від партії "Самопоміч" науковець Юрій Милобог (він переміг в 6 з 7 районах попри адмінресурс чинного мера, масові фальсифікації та каруселі). Попри це ЦВК проголосила переможцем саме кандидати від "Опоблоку" (49,25% у Вілкула проти 48,83% у Милобога).

"Самопоміч" оскаржила результат сфальшованих виборів й домоглася нових. Проте не відпочивали й конкуренти – проти Милобога розпочали брудну кампанію й домоглися усунення кандидата. Замість Милобога проти Вілкула виставили заміну – скандального Семена Семенченка.

Гість з Києва нічого протиставити Вілкулу не зміг (74% проти 10%). Вибори у Кривому Розі стали одними з найскандальніших в історії, розтягнулися мало не на пів року й "з'їли" величезні кошти бюджети.

Юрій Вілкул швидко знайшов спільну мову з новою владою й отримав індульгенцію від президента Порошенка, який вбачав у ньому не лише джерело адмінресурсу, противагу Коломойському, але креатуру Ахметова.

Для прикриття проти Вілкула та оточення було заведено кілька кримінальних справ, проте по факту місто знову віддали на відкуп старому регіоналу. Саме цим пояснюються марші з забороненою символікою часів СРСР та скандальні заяви мера.

Золота колекція висловлювань Юрія Вілкула – дивіться відео:

Звісно, ніхто не знайшов руку клану у масовому завезенні "тітушок" для розгону Майдану в Києві та Дніпрі. Так само розвалились справи проти людей с оточення Вілкула, про які пафосно заявляв в 2017 році генеральний прокурор Юрій Луценко. Все це залишилось банальним хизуванням у соцмережах.

Клан Вілкулів фактично "приватизував" Кривий Ріг – бізнесовою імперією родини керує син, батько виконує представницькі функції та керує комунальним господарством.

Заклад родини мера

За інформацією видання "Ділова столиця", з Вілкулами пов'язані ПАТ "Електромашпромсервіс", ПП "Спецконтакт", ПП "Проместетіка", ПП "Промресурс КР", а також будівельну компанію "КРОСТ", мережу мінімаркетів "Сімейка" та мережу ювелірних крамниць на базі фабрики ювелірних виробів "Рубін". Також клан контролює 80% ринку землі в Кривому Розі.

Вілкул-суперзірка:

Вибори 2020

Після обрання президентом Зеленського, для якого Кривій Ріг – рідне місто, у багатьох з'явилась надія на зміни. Сам президент всіляко її плекав. Консенсусним кандидатом на виборах мера 2020 тривалий час вважався близький друг і товариш президента – Юрій "Юзик" Корявченков. Популярний місцевий уродженець мав непогані шанси на перемогу, проте йому не дали добро на проведення кампанії. Замість "Юзика" партія президента виставила топ-менеджера Ахметова – гендиректора ахметівського Центрального ГЗК Дмитра Шевчика. До речі, саме цим підприємством колись керував Вілкул-молодший.

Виборча кампанія-2020 / Фото "Знай"

Результати першого туру виборів 25 жовтня 2020 виявились цілком прогнозованими. Якщо вірити екзитполам, Вілкул-старший набирає десь біля 50% (різні опитування дають цифру від 42 до 51 відсотка), а у Шевчика - друге місце і результат в межах 24-31%.

Наразі вирішується, чи потрібно Шевчику знову ставати спарінгпартнером для свого колеги по захисту інтересів донецького олігарха.

Не обійшлося без скандалів. Так, народна депутатка від "СН" Олена Криворучкіна 27 жовтня заявила про фальшування виборів на користь Вілкула. Саме цим вона пояснила велику різницю між екзитполами.

"Така розбіжність дозволяє нам зробити висновок, що місцева влада використовує вже звичні, традиційні схеми. В цілому – якщо людина навчилася грабувати, то йому вже все одно, що грабувати – гроші або голоси людей", – заявила депутатка.

Трохи адмінресурсу / Фото "Опори"

Політична програма

Хоч Вілкул є кадровим регіоналом - він не пішов на вибори від "ОПЗЖ", а від політсили сина – "Блоку Вілкула "Українська перспектива". Назва нікого не має обдурити, це модифіковані регіонали. Партію створено в 2014 році під назвою – "Перспектива". В 2019 вона нетривалий часу була "Всеукраїнським опозиційним блоком", але не "пішла" й влітку 2020 назву було змінено на теперішню.

Про програму політсили Вілкулів дізнатися за допомогою першоджерела неможливо – при спробі візиту у відповідний розділ на іменному сайті Вілкула-молодшого видає "помилку 404". Так само приховує свою програму його батько.

На сайті міської ради Кривого Рогу містяться окремі позиції, з яких стає відомо, що завдяки Юрію Вілкулу у місті найдешевший громадський транспорт, є пільги для пенсіонерів та безкоштовне харчування для першачків. Ще Вілкул обіцяє побудувати у Кривому Розі сучасний аквапарк, хизується новим басейном і обіцяє реконструкцію застарілих об'єктів у місті.