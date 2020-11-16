Другий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що Харківська міська ТВК законно зареєструвала Геннадія Кернеса мером. Хоча це відбулося на підставі заяви, поданої з використанням електронного підпису.

Рішення суду щодо Кернеса: деталі

Його Другий апеляційний суд ухвалив 16 листопада. Як оголосила головуюча у колегії суддя Зоя Подобайло, суд першої інстанції дійшов правильного висновку. Мовиться про те, що відповідач – Геннадій Кернес – під час реєстрації мером діяв виключно в межах закону. Про це повідомляє Суспільне.

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Заяву була створено та підписано у спосіб, передбачений Виборчим кодексом України. Підписанта такої заяви було безумовно та однозначно ідентифіковано. Водночас він мав чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа,

– зазначила суддя.

Тому, наголошує Подобайло, "були відсутніми підстави для задоволення позовних вимог".

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Що цьому передувало

До міської виборчої комісії позивалася кандидатка у мери Харкова Ірина Денисова. Крім того, до апеляційної скарги долучилася кандидатка у мери Наталя Пилипенко.

Крім того, до апеляційної скарги долучилася кандидатка у мери Представниця апелянта Олена Загорська, описуючи вимоги позивача, сказала, що Кернес "не мав права підписувати свій особистий документ фізичної особи підписом, який належить державній установі".

Щоправда, представник міської виборчої комісії Максим Шипенко це заперечував. За його словами, ТВК перевірила підпис, підстав стверджувати, що він належить не Кернесу, у комісії не було.

Виборчі перегони Кернес провів у лікарні, спочатку в харківській – куди його госпіталізували через зараження коронавірусом. А потім в Шаріте в Берліні – через раптове загострення хронічних захворювань. Медики пов'язують погіршення здоров'я Кернеса з пораненням, яке він отримав у результаті замаху в 2014 році.

– куди його госпіталізували через зараження коронавірусом. А потім в Шаріте в Берліні – через раптове загострення хронічних захворювань. Медики пов'язують погіршення здоров'я Кернеса з пораненням, яке він отримав у результаті замаху в 2014 році. Востаннє мера Харкова бачили на публіці в День міста, 23 серпня 2020 року.

4 листопада міська територіальна виборча комісія Харкова оголосила Геннадія Кернеса харківським міським головою. Він переміг у першому турі з результатом 60,34% і очолив Харків втретє.

8 листопада Геннадія Кернеса офіційно зареєстрували харківським міським головою.



Результати виборів мера у Харкові / Інфографіка 24 каналу