Чи законно Кернеса зареєстрували міським головою Харкова: рішення суду
Другий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що Харківська міська ТВК законно зареєструвала Геннадія Кернеса мером. Хоча це відбулося на підставі заяви, поданої з використанням електронного підпису.
Рішення суду щодо Кернеса: деталі
Його Другий апеляційний суд ухвалив 16 листопада. Як оголосила головуюча у колегії суддя Зоя Подобайло, суд першої інстанції дійшов правильного висновку. Мовиться про те, що відповідач – Геннадій Кернес – під час реєстрації мером діяв виключно в межах закону. Про це повідомляє Суспільне.
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Заяву була створено та підписано у спосіб, передбачений Виборчим кодексом України. Підписанта такої заяви було безумовно та однозначно ідентифіковано. Водночас він мав чинний кваліфікований сертифікат відкритого ключа,
– зазначила суддя.
Тому, наголошує Подобайло, "були відсутніми підстави для задоволення позовних вимог".
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Що цьому передувало
- До міської виборчої комісії позивалася кандидатка у мери Харкова Ірина Денисова. Крім того, до апеляційної скарги долучилася кандидатка у мери Наталя Пилипенко.
- Представниця апелянта Олена Загорська, описуючи вимоги позивача, сказала, що Кернес "не мав права підписувати свій особистий документ фізичної особи підписом, який належить державній установі".
- Щоправда, представник міської виборчої комісії Максим Шипенко це заперечував. За його словами, ТВК перевірила підпис, підстав стверджувати, що він належить не Кернесу, у комісії не було.
- Виборчі перегони Кернес провів у лікарні, спочатку в харківській – куди його госпіталізували через зараження коронавірусом. А потім в Шаріте в Берліні – через раптове загострення хронічних захворювань. Медики пов'язують погіршення здоров'я Кернеса з пораненням, яке він отримав у результаті замаху в 2014 році.
- Востаннє мера Харкова бачили на публіці в День міста, 23 серпня 2020 року.
- 4 листопада міська територіальна виборча комісія Харкова оголосила Геннадія Кернеса харківським міським головою. Він переміг у першому турі з результатом 60,34% і очолив Харків втретє.
- 8 листопада Геннадія Кернеса офіційно зареєстрували харківським міським головою.
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