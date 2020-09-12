В Україні вже розпочалася передвиборча битва за великі міста, принаймні, медійна. Серед провладної партії потенційних кандидатів у мери столиці виявилось забагато і тому монобільшість вирішила провести праймеріз.

Детальніше про те, як обиратимуть кандидата в мери Києва від "Слуги народу" – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Впізнавані нардепи з монобільшості вже протягом кількох місяців публікують однозначні ролики із запалом. Дехто, як-от Олександр Дубінський, прямо каже, що "хоче і може".

Як можуть відбутися праймеріз

У фракції вже готуються до праймеріз. Ініціювали їх свої ж парламентарі, схвалив президент Володимир Зеленський. Тепер керівництво партії вирішує, як їх проводити. Наприклад, Дубінський пропонує дебати на телеканалах, а Ткаченко запропонував тести на профпридатність.

"Я не думаю, що кандидатів треба відбирати як державних службовців з однієї простої причини: за кандидатів потім голосують виборці і до них немає жодних вимог, крім тих, які встановлює Конституція, – розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Довідка. Праймеріз, або внутрішньопартійні вибори – тип голосування, під час якого обирається один кандидат від партії. Відповідно, голосування відбувається за обраних представників певної фракції. Проведення праймеріз дуже поширене в США.

У фракції поки у роздумах навіть щодо формату проведення. Кажуть, навіть якщо праймеріз будуть внутрішньопартійними, тобто закритими, обиратиме кандидатів на мера Києва місцевий осередок. Утім, на думку фахівців, доречніше робити праймеріз публічними – коли голосують містяни.

Тому що це буде просто внутрішня процедура висування, яка є в будь-якій політичній партії. Мені здається, що як технологія мобілізації виборців вона може бути більш вигідна, навіть попри репутаційні ризики,

– пояснив політолог Олег Саакян.

В цілому, до праймеріз вдаються, аби надати виборцю додаткову інформацію про своїх кандидатів, тобто, повернути увагу до партії. Тим паче, що рейтинг чинної місцевої влади під час пандемії виріс. Тож наростити рейтинг кандидатам від "Слуги народу" не буде легко.

Політолог Тарас Семенюк відзначив, що в самій партії є групи впливу, і кожна група буде просувати свого кандидата.

Тож, на думку експертів, без кулуарних ігор не обійдеться. Особливо щодо Києва, де зосереджені великі ресурси. Утім, публічні праймеріз хоча б можуть мінімізувати внутрішні конфлікти.

"Наприклад, того ж Тищенка, який пройшов велюровий скандал і на сьогодні має неоднозначну репутацію, можна просто поставити на рівні з іншими, і потім сказати – "ну, не пройшов, то не пройшов"", – зауважив Олег Саакян.

Кандидатура Віктора Ляшка

Але під час праймеріз можуть представити і зовсім нову кандидатуру, не пов'язану з партією. Зокрема, у ЗМІ подейкують про головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Він має досить великий рейтинг довіри на тлі боротьби з пандемією. У партії ж лише зазначають, що кінцеве рішення буде все одно за президентом.

Що відомо про майбутні вибори мера Києва

Місцеві вибори в Україні мають відбутися в жовтні 2020 року. Однією з найбільших інтриг залишаються кандидати в мери Києва. Зокрема, до списку можливих кандидатів зараховують чинного міського голову Віталія Кличка, нардепів від "Слуги народу" Олександра Ткаченка, Миколу Тищенка та Олександра Дубінського, експрем’єр-міністр України Володимира Гройсмана.

Зокрема, шириться інформацію, що за крісло мера Києва можуть змагатися відомий телеведучий Сергій Притула, журналіст Дмитро Гордон та ексочільник Офісу Президента Андрій Богдан.

Детальніше про потенційних кандидатів на посаду мера Києва – читайте тут.

Рейтинг потенційних кандидатів на посаду мера Києва / Інфографіка 24 каналу