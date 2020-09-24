У жовтні 2020 року в Україні відбудуться чергові місцеві вибори. Традиційно найяскравіша виборча компанія стартувала в українській столиці. Багато кандидатів вже заявили про своє бажання очолити Київ.

Хто може стати мером Києва – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Кого зареєстрували у ЦВК:

Ірина Верещук – "Слуга народу";

Віталій Кличко – "УДАР";

Андрій Пальчевський –"Перемога Пальчевського";

Михайло Поживанов –"Радикальна партія";

Діана Гранцева – самовисуванка;

Євген Ніколенко – "Голос";

Володимир Цикалевич – "Екологічна альтернатива";

Андрій Краснощок –"Батьківщина".

Зазначимо, що останній день для реєстрації кандидатів у мери – 24 вересня.

Кого називали серед потенційних кандидатів:

Віталій Кличко. Чинний мер і всесвітньо відомий спортсмен Сергій Притула. Відомий український шоумен, телеведучий і волонтер Андрій Пальчевський. Український бізнесмен, політолог і журналіст Віктор Ляшко. Головний санітарний лікар України. Олексій Гончаренко. Депутат від партії "Європейська солідарність". Олександр Попов. Колишній очільник КМДА часів президентства Віктора Януковича. Борислав Береза. Народний депутат VIII скликання. Олександр Омельченко. Міський голова Києва з 1999 року по 2006. Олексій Кучеренко. Народний депутат від "Батьківщини". Дмитро Гордон. Журналіст, засновник видання "Бульвар".

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Рейтинги довіри до кандидатів у мери Києва:

Свіже опитування про рейтинги кандидатів провів Центр Разумкова протягом 24 липня – 2 серпня.

За кого зараз готові проголосувати кияни:

Віталій Кличко ("УДАР") – 36 %;

%; Андрій Пальчевський – 8%;

Олександр Попов 7 %;

%; Ірина Верещук 5,5%;

Сергій Притула 5%;

Ігор Смешко 4%;

Олександр Омельченко 3%;

Михайло Добкін 3%;

Олексій Гончаренко 3%;

Андрій Іллєнко 2%;

Микола Томенко 2%;

Борислав Береза 2%;

Олександр Дубінський 1%;

Віталій Нестор 1%;

Андрій Білецький 1%;

Юрій Левченко 1%.



Рейтинг кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу

До речі, застава кандидата в мери Києва буде більшою, ніж кандидата в президенти й становитиме понад 4,05 мільйона гривень. Про це свідчить постанова ЦВК. Таким чином застава на місцевих виборах зросла у 40 разів. Для порівняння, партія, щоб балотуватися до Верховної Ради у 2019 році, мала внести заставу, яка була майже такою ж – 4,12 мільйона, а кандидат в президенти – 2,5 мільйона.

Шанси кандидатів

Політолог Володимир Фесенко зазначає: в другому турі Кличко виграє майже у всіх. Утім не можна виключати появу темних конячок.

Сергій Притула, "Голос"

Шоумен Сергій Притула заявив, що балотуватиметься в мери Києва від партії "Голос".

Я розумію, що єдина можливість змінити тут щось на краще – це взяти особисту відповідальність за ці зміни. Тому я страшенно радий бути серед людей, що беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами,

– заявив Сергій Притула.

Притула заявив про завершення кар'єри на телебаченні. Зйомки в останньому сезоні "Вар'яти-шоу" стануть для Притули прощальними.



Чи є сенс Притулі балотуватися від "Голосу" / Фото з фейсбук-сторінки

За словами політолога Петра Олещука, партія "Голос" переживає не найкращі часи, тому рішення треба приймати дуже обережно. На його думку, Притула може активно і швидко піти в політику. Втім, для Притули вибори мери Києва можуть стати фальстартом.

Водночас, відзначає Любомир Мисів, Сергій Притула потрапляє в нішу нових кандидатів, відповідає вподобанням виборців, які голосували за "Слугу народу". На тлі негативної динаміки рейтингу партії влади її виборець шукає альтернативу.

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Ірина Верещук, "Слуга народу"

Після тривалих перипетій навколо того, хто представлятиме партію "Слуга народу" на виборах мера Києва, переможницею стала народна депутатка Ірина Верещук. Вона обійшла ресторатора Миколу Тищенка і журналіста Олександра Дубінського, які претендували на роль єдиного кандидата від провладної сили.



Ірина Верещук має шанси пройти до другого туру / Фото з фейсбук-сторінки

Любомир Мисів нагадує: рік тому, коли в "Слуги народу" були дуже високі рейтинги, будь-який кандидат від цієї партії виграв би у Кличка. Втім, за цей період різко змінилися загальні настрої в країні. На місцевому рівні людям властивий оптимізм. У Києві місцеву ситуацію, як правильну, оцінює близько половини опитаних.

Соціолог відзначає: динаміка рейтингу "Слуги народу" в Києві нисхідна, зважаючи на загальну картину по країні. Йде розчарування через надзвичайно високі очікування після приходу до влади Зеленського.

Завдання "Слуги народу" – зафіксуватися в якійсь точці і втримати свої рейтинги. У момент виборів ті, хто не визначився, як правило, голосують за лідерські партії. Вибори короткі. Партія влади може зробити якийсь цікавий крок перед виборами, і це підніме її рейтинги,

– вважає Любомир Мисів.

Експерти не виключають, що Верещук може пройти до другого туру.

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Андрій Пальчевський, телеведучий, засновник клініки Eurolab

Андрій Пальчевський ще в 2019 році почав активну кампанію. У нього помітний рейтинг, і він може поборотися за вихід у другий тур.



Пальчевський може потрапити до другого туру? / Фото Facebook

Водночас Микола Давидюк зазначає, що чверть електорату Пальчевського підтримує партію "Опозиційна платформа – За життя".

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Борислав Береза, політик

Береза в 2015 році вже брав участь у місцевих виборах і навіть вийшов до другого туру з Кличком. Наразі Борислав Береза заявив, що знову йтиме на вибори мера Києва. У Києві уже з’явилися бігборди із зображенням Борислава Берези.



Борислав Береза уже балотувався у мери / Фото Facebook

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України

Кандидатуру Віктора Ляшка розглядали від "Слуги народу". Але, як розповів сам Ляшко, він відмовився балотуватися в мери Києва.



Віктор Ляшко відмовився йти в мери від "Слуги народу" / Фото Facebook

За його словами, людина має бути максимально ефективна там, де вона зараз є, і на тій посаді, на якій зараз приносить максимальну користь. Хоча ЗМІ пишуть, що причиною відмови від кандидатури Ляшка стало підвищення кількості інфікованих COVID-19. Але час ще є. Не виключено, що Ляшко піде на вибори самостійно.

Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність"

Планував йти у мери Києва і нардеп від партії п’ятого президента Порошенка. Шанси парламентаря вийти в другий тур експерти оцінювали як мінімальні.





У Порошенка не надто задоволені кандидатурою Гончаренка / Фото Facebook

Зрештою, прізвище Гончаренка до бюлетенів такі не потрапить. 16 вересня "Європейська Солідарність" заявила про підтримку чинного мера Києва Віталія Кличка.

Олексій Кучеренко, партія "Батьківщина"

ВО "Батьківщина" зробила ставку на досвідченого комунальника Олексія Кучеренка. Нагадаємо, Кучеренко очолював Міністерство з питань ЖКГ в уряді Юлії Тимошенко. За словами Володимира Фесенка, серед всіх потенційних кандидатів від партії Юлії Тимошенко Олексій Кучеренко найвідоміший і найрейтинговіший, що володіє необхідним управлінським досвідом і професійним статусом.



"Батьківщина" зробила ставку на господарника / Фото Facebook

Як зауважує політолог, треба враховувати, що частина киян хоче голосувати за досвідченого і компетентного господарника, а не просто політичного висуванця. Активну участь Олексія Кучеренка в боротьбі за пост мера Києва, вважає Фесенко, також сприятиме і шансам "Батьківщини" в боротьбі за депутатські мандати Київради.

Олександр Омельченко, колишній мер Києва

Попри те, що Омельченко давно вже не є очільником столиці України ще в травні майже 8% киян готові його підтримати.



Олександр Омельченко хоче повернутися у велику політику / Фото Facebook

Чи стане Омельченко втретє балотуватися, – невідомо. Адже нещодавно йому виповнилося 82 роки.

Олександр Попов, ексголова КМДА

Колишній голова КМДА (за президентства Януковича) має суперечливу репутацію. Зокрема, Олександр Попов у листопаді 2013 року віддав наказ знести студентське наметове містечко на Майдані для нібито встановлення новорічної ялинки.



Попов себе дискредитував розгоном студентського містечка / Фото порталу SBU

Тому балотування Попова в мери Києва, швидше, спроба нагадати про себе з прицілом повернення у велику політику.

Коротко про інших зареєстрованих кандидатів:

Михайло Поживанов



Михайло Поживанов / Фото Znaj.ua

Балотується від Радикальної партії Олега Ляшка.

Народився у Дніпрі.

Кандидат технічних наукр, професор.

У 1994 – 1998 роках був мером Маріуполя

З 2008 до 2010 року був заступником міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко.

Голова Фонду муніципальних реформ Магдебурзьке право.

Парламентар з досвідом, нардеп чотирьох скликань

Діана Гранцева



Діана Гранцева / Фото chercherlafemme.ua