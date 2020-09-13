Шоумен Сергій Притула є членом партії Вакарчука "Голос". Він продовжує свою роботу у політсилі попри те, що на парламентських виборах так і не пройшов нардепом до Верхвоної Ради. Наразі ведучий багато допомагає "Голосу" і є радником щодо багатьох політичних питань.

Лідер "Голосу" Святослав Вакарчук в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що члени політради партії обговорюють різні важливі питання та мають менеджерські функції.

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Притула є членом політради. У нас щотижня проходять засідання, ми так чи інакше визначаємося з того чи іншого політичного питання. У даному випадку Притула є людиною, яка дуже багато радить. Він тонко відчуває людей і цим нам дуже допомагає,

– зауважив політик.

За словами Вакарчука, він в загальному обговорював з Притулою місцеві вибори, що заплановані в Україні на 2020 рік. Проте, лідер партії не захотів розповідати, чи справді Притула буде балотуватися у мери Києва.

"Давайте ми дочекаємося взагалі-то, коли будуть вибори, а потім будемо говорити про тих людей, які йдуть чи не йдуть на вибори. Тому що це із серії – всі питали, хто йде на президентські вибори, а потім сталося зовсім по-іншому", – підсумував Вакарчук.

Хто такий Сергій Притула?Популярний телеведучий, засновник гумористичного проекту "Вар'яти-шоу" та волонтер. На парламентських виборах 2019 року був кандидатом у народні депутати від партії "Голос". Однак до Верхоної Ради не потрапив, бо партія Вакарчука набрала менше 6% і місце Притули виявилося непрохідним.

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Притула – у мери Києва: що про це відомо

Вибори Київради і мера столиці відбудуться разом із місцевими виборами у всій Україні навесні 2020 року. У кулуарах Верховної Ради ходять чутки, що від "Голосу" на посаду глави столиці висунуть шоумена Сергія Притулу.

Згідно з рейтингом соціологічної групи "Рейтинг" лідерами у боротьбі за посаду мера Києва є Віталій Кличко, Сергій Притула та Олександр Ткаченко.