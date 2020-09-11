Зима близько, а з нею і ймовірні вибори нового очільника столиці. Політологи стверджують, що боротьба за крісло мера вже на старті. Ба більше, розпочалась вона уже після оголошення результатів парламентських перегонів, а нині градус перегонів лише підвищується.

Спочатку з'явилась інформація, що вибори можуть відбутись 8 грудня, що неабияк стимулювало політиків боротися за Київ. Серед них є і бувалі, й епатажні особистості. Хоча офіційно перегони ще не стартували, про деяких кандидатів уже відомо.

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Хто хоче позмагатися за крісло мера

► З 2014 року кабінет міського голови займає Віталій Кличко і, схоже, йти він не збирається. Втім, боротьба за посаду розгортається запекла. До прикладу, позмагатися з Віталієм Кличком уже два роки мріє епатажний бізнесмен Гарік Корогодський. Хоча сам Кличко без бою здаватися не збирається.

Я розпочав багато проєктів, я дав зобов'язання перед киянами, і я маю ці проєкти завершити,

– наголосив мер Києва Віталій Кличко.

► Окрім перемог, у скарбничці чинного мера не обійшлося й без зашкварів – варто згадати про два мости, Шулявський і скляний, пішохідний. Та, на думку Кличка, це все – брудна інформаційна кампанія, яку проти нього розвернув його опонент – нардеп від "Слуги народу" і колишній генеральний директор "1+1" Олександр Ткаченко.



Олександр Ткаченко

Втім, той вже заявив і про вищі амбіції, подавши декларацію у НАЗК на посаду очільника КМДА, яка, за законопроєктом його авторства, має бути окремою від мерської.

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► Гуляє по телеефірах і Андрій Пальчевський. Бізнесмен, журналіст, політичний експерт і фігура з політичним минулим. У 2010 році він навіть кілька місяців був заступником міністра у справах молоді та спорту. Цікаво, що саме у його клініці під час президентських перегонів здавав аналізи нинішній президент України.

До мене підходять люди та кажуть, щоб я йшов. А хтось каже "йдіть нафіг". І тоді я розумію, що умовно 4 до 1, що треба йти,

– заявив бізнесмен Андрій Пальчевський.

► Готовий учергове поборотись і Микола Томенко. З 2002 року він змінив декілька політичних сил, проходив у Раду п'ять разів, двічі обіймав посаду заступника голови парламенту.



Микола Томенко

Для нас Київ важливий не як місто в інтересах забудовників, чи мажорів, чи чиновників, чи секс-туристів, а місто в інтересах киян,

– наголосив нардеп попередніх скликань Микола Томенко.

► У кулуарах Верховної Ради ходять чутки, що від "Голосу" на посаду глави столиці висунуть шоумена Сергія Притулу. Водночас згадують і ще одного шоумена та актора "Квартал-95" Євгена Кошового.

Практично жодна з партій ще нікого не висувала. Кожні три дні з'являється якась невідома соціологія, яка пророкує нового кандидата у мери. Зараз більш важливо не інвестувати у маніпуляції для кандидатів, а отримати престижні партійні бренди, які дають можливість органічного приросту рейтингу,

– підкреслив політолог Микола Давидюк.

Згідно з рейтингом соціологічної групи "Рейтинг" лідерами у боротьбі за посаду мера Києва є Віталій Кличко, Сергій Притула та Олександр Ткаченко.